Opel modellerinde eylül ayına özel kampanyalar: 600 bin TL'ye kadar sıfır faiz...

Opel, eylül ayında da binek ve hafif ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor.

48V hibrit teknolojisi ile elektrikli ulaşım arayışında olan ancak sürüş ve kullanım alışkanlıklarını henüz değiştirmek istemeyen kullanıcılar için öne çıkan yeni Frontera Hybrid modelinde 150 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor.

Opel Corsa, 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor.

Opel Mokka, 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile Opel bayilerinde yeni sahiplerini bekliyor.

Tüm segmentlerde elektrikli veya hibrit versiyonlarını müşterilere sunmaya hazırlanan Opel, avantajlı finansman olanaklarıyla elektrikli modellerini müşterileri ile buluşturmaya devam ediyor.

Yüzde 100 elektrikli yeni Frontera Elektrik modelinde ise 250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi olanağı bulunuyor.

Opel Corsa’nın %100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 250 bin TL’ye 12 ay vade ile yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor.

OPEL TİCARİ MODELLERDE KAMPANYA

Zafira, 450 bin TL için 12 ay vade, yüzde 0 faizli kredi imkânlarıyla veya nakit indirim seçeneği ile satın alınabiliyor.

Çeşitli gövde tiplerinde sunulan Vivaro Cargo, 5.3 m3 hacmindeki versiyonunda 450 bin TL kredi için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi, daha geniş 6.1 m3 hacmindeki versiyonunda ise 600 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi olanaklarıyla bayilerde yeni sahiplerini bekliyor.

Vivaro City Van modeli de 600 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneği ile sunuluyor.

Ayrıca Movano’da eylül ayına özel 450 bin TL’ye 12 vadeli, yüzde 0 faizli kredi olanağı veya nakit indirim seçeneği bulunuyor.