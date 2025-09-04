Cumhuriyet Gazetesi Logo
Opel modellerinde eylül ayına özel kampanyalar: 600 bin TL'ye kadar sıfır faiz...
4.09.2025 16:27:00
Opel, eylül ayında binek ve SUV modellerinde müşterilerine avantajlı kredi olanaklarının yanı sıra hafif ticari araç modellerinde de KOBİ’lere özel imkânlar ve nakit indirim seçeneği sunuyor.

Opel, eylül ayında da binek ve hafif ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor. 

 

OPEL CORSA

Opel Corsa, 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. 

OPEL FRONTERA

48V hibrit teknolojisi ile elektrikli ulaşım arayışında olan ancak sürüş ve kullanım alışkanlıklarını henüz değiştirmek istemeyen kullanıcılar için öne çıkan yeni Frontera Hybrid modelinde 150 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor. 

OPEL MOKKA

Opel Mokka, 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile Opel bayilerinde yeni sahiplerini bekliyor. 

 

ELEKTRİKLİDE FAİZSİZ KREDİ

Tüm segmentlerde elektrikli veya hibrit versiyonlarını müşterilere sunmaya hazırlanan Opel, avantajlı finansman olanaklarıyla elektrikli modellerini müşterileri ile buluşturmaya devam ediyor. 

ELEKTRİKLİ OPEL MODELLERİ

Opel Corsa’nın %100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 250 bin TL’ye 12 ay vade ile yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor. 

Yüzde 100 elektrikli yeni Frontera Elektrik modelinde ise 250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi olanağı bulunuyor. 

Corsa Elektrik ve Frontera Elektik modelleri GS donanım seviyesinde müşterilere sunuluyor.

 

OPEL TİCARİ MODELLERDE KAMPANYA

Zafira, 450 bin TL için 12 ay vade, yüzde 0 faizli kredi imkânlarıyla veya nakit indirim seçeneği ile satın alınabiliyor. 

Çeşitli gövde tiplerinde sunulan Vivaro Cargo, 5.3 m3 hacmindeki versiyonunda 450 bin TL kredi için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi, daha geniş 6.1 m3 hacmindeki versiyonunda ise 600 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi olanaklarıyla bayilerde yeni sahiplerini bekliyor. 

Vivaro City Van modeli de  600 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneği ile sunuluyor. 

Ayrıca Movano’da eylül ayına özel 450 bin TL’ye 12 vadeli, yüzde 0 faizli kredi olanağı veya nakit indirim seçeneği bulunuyor.

OPEL COMBO

Opel’in çok yönlü hafif ticari araç modeli Combo, 300 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneğiyle sunuluyor. 

Combo Cargo, 500 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz kredi imkânı veya nakit indirim seçeneğiyle sunuluyor. 

 

İlgili Konular: #otomobil #Opel #kampanya #sıfır araç