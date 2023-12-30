Opel, yeni yılda her modelde elektrikli seçenek sunmayı hedefliyor

Yayınlanma: 30.12.2023 - 12:53

Güncelleme: 30.12.2023 - 12:53

Opel açıklamasına göre, geleceği bugüne taşıyan yüksek teknolojilerin yanı sıra verimlilik konusunda da dikkat çeken Alman marka, Opel Experimental konseptiyle gelecek vizyonunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Opel, bu yıl Münih’te düzenlenen IAA Mobility’de elektrikli bir geleceğe giden yolda geleneği yenilikle nasıl birleştireceğini gözler önüne serdi. Alman markanın öncü ve vizyoner kimliğini taşıyan ve geleceğin teknolojileriyle tasarımını bugüne yansıtan Opel Experimental konsepti, Opel’i tanımlayan 'Çevre Dostu İnovasyon', 'Detoks' ve 'Modern Alman' yaklaşımlarını ortaya koydu.

Opel’in üst düzey teknolojilerini taşıyan Experimental, tamamen elektrikli olduğundan karbon ayak izini azaltarak “Çevre Dostu İnovasyon” yaklaşımını bir kez daha gözler önüne sermekle kalmıyor aynı zamanda Opel’in gelecekteki marka kimliğinden izler de taşıyor. Gövde orantıları, akıllı aerodinamik çözümleri ve yüksek verimli alan kullanımının yanı sıra Experimental ilk kez aydınlatmalı yeni Opel logosuyla sahneye çıktı.

Opel’in köklü marka DNA’sını taşıyan donanımları, dinamik sürüş karakteri ve sürücü odaklı teknolojik iç mekânıyla dikkat çeken Astra Elektrik yaz başında tanıtıldı. Opel Corsa’nın 2023 yılında tanıtılan yeni versiyonu ise aynı zamanda sürdürülebilir ve sıfır emisyonlu mobilitenin küçük otomobil segmentinde nasıl olacağını da gözler önüne seriyor.

Opel, yenilikçi gücünü sadece otomobillerinde kullanmıyor. Corsa’nın segment standartlarını aşan özelliklerine yanıt veren 'Yes of Corsa' kampanyası heyecan verici elektrikli mobiliteyi takip eden insanları hedefliyor.

Öncesinde ise müşterilere ulaşmanın yeni yolu olarak aynı derecede heyecan verici olan 'Enerji Dolu Opel Mokka Elektrik' kampanyası ile dikkati çeken marka, 2023’te sadece üst düzey verimli ve teknolojik araçlarıyla değil, aynı zamanda yenilikçi kampanyalarıyla da dikkat çekti.

Opel’de elektrikliye geçiş ve heyecan önümüzdeki yıl da devam edecek. Alman marka üç önemli noktaya odaklanarak elektrikliye geçiş sürecini sürdürülebilir bir şekilde uygularken sınıfının en teknolojik modelleriyle segment standartlarını yeniden belirlemeye devam edecek.

Yeni Opel Grandland, Opel’in en ileri teknolojilerini konfor odaklı bir yaklaşımla sunmasının yanı sıra Stellantis’in 130 milyon Euro’dan fazla yatırım yaptığı Thüringen’de yer alan Eisenach tesislerinde üretilecek.