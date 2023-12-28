TOGG kardeşi Amerika'ya açılıyor: 20 bin dolarlık SUV ile pazara giriyor

Yayınlanma: 28.12.2023 - 18:29

Güncelleme: 28.12.2023 - 18:29

Vietnamlı üretici Vinfast şimdiye kadar yavaş satışlar ve çok sayıda sorun nedeniyle ABD pazarına girmeyi başaramadı ancak yine de VF 3'ün güçlü bir satıcı olma potansiyeline sahip olduğuna inanıyor. VinFast kısa süre önce ABD'li bayilerin VF 3'e büyük ilgi gösterdiklerini açıkladı, çünkü kısmen 20 bin dolardan daha düşük bir fiyata piyasaya çıkabilir ve ABD'de uygulanan 7 bin 500 dolarlık EV vergi teşvikinin bu meblaya dahil edilmediği de belirtildi.

5 KİŞİLİK MODEL

CES, Amerikalıların VF 3'ü ilk kez canlı olarak görebilecekleri bir etkinlik olacak. Modelin sadece 3.114 metre uzunluğunda ve sadece iki kapısı olmasına rağmen, beş yolcu için yeterli iç alana sahip olduğu iddia ediliyor. Teknik özellikleri bilinmiyor ancak kompakt boyutları ve etkileyici fiyat hedefi muhtemelen küçük bir batarya paketi ve tek bir elektrik motoruna sahip olacağı anlamına geliyor.

VinFast, etkinlikte yer alacak "en son elektrikli araç konsepti" hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Ancak konsepte ve VF 3'e tam boyutlu VF 9 SUV ve şirketin 'DrgnFly' modelleri olarak adlandırdığı bir dizi elektrikli bisikletin katılacağı belirtildi.

TOGG KARDEŞİ

VinFast Türkiye'de 2019 ile 2022 yılları arasında üretimi yapılan ve TOGG ile aynı Pininfarina tasarımcısı tarafından hayata geçirilen LUX SA 2.0 ile tanınıyor. Bu model TOGG T10X'in tıpkısının aynısı olarak dikkat çekiyor.

VinFast'in TOGG T10X'in ''kardeş modeli'' diyebileceğimiz aracı benzinli. Benzer tasarıma sahip T10X ise elektrikli.

TOGG'dan birkaç yıl önce faaliyete geçen ve benzer süreçleri yaşayan aynı tasarımcılarla çalışan şirketin kıtalar arası ihracata başlaması TOGG'un ihracata ne zaman başlayabileceği sorularını akıllara getirdi. VinFast'in şu anda satışa sunulan VF e34, VF 5, VF 6, VF 7 VF 8 ve VF 9 modelleri bulunurken TOGG şu anda yalnızca T10X modelini satışa sunuyor. Başta üretim hızının artması ve ürün yelpazesinin genişlemesi ile ileri bir tarihte TOGG da benzer başarıyı gösterebilir.

Vinfast LUX SA 2.0

'BU İDDALI HEDEFE...'

VinFast küresel satış ve pazarlama genel müdür yardımcısı Tran Mai Hoa ise fuar üzerine şöyle konuştu:

"CES, teknolojide ve özellikle de elektrikli araç sektöründe oldukça etkili bir tüketici teknolojisi fuarıdır. CES 2024'teki varlığımız, sürdürülebilir ulaşımın geleceğini şekillendirme konusundaki sarsılmaz kararlılığımızı teyit ediyor ve bizi bu iddialı hedefe doğru daha da ilerletecek çığır açan yenilikleri sergilemekten heyecan duyuyoruz."