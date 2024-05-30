Honda ve IBM işbirliği için mutabakat imzalandı

Honda ve IBM'in yaptığı anlaşmayla işlemci performansı, enerji tüketimi ve tasarım karmaşıklığıyla ilgili yeni zorlukları araştırma ve bunlara çözüm geliştirme amaçlanıyor.

AA
Yayınlanma: 30.05.2024 - 12:32
Honda ve IBM işbirliği için mutabakat imzalandı
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Honda, yazılım tanımlı araç (SDV) teknolojilerinin uzun vadeli ortak araştırma ve geliştirmesine yönelik olarak IBM ile mutabakat imzaladıklarını duyurdu.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, anlaşma, işlemci performansı, enerji tüketimi ve tasarım karmaşıklığıyla ilgili yeni zorlukları araştırma ve bunlara çözüm geliştirmeyi amaçlıyor.

2030 ve sonrasında yapay zeka teknoloji uygulamalarının hızlanması ve SDV'lerin geliştirilmesiyle yeni fırsatlar yaratması bekleniyor. Honda ve IBM, SDV'lerin geleneksel ulaşım ürünlerine kıyasla yarı iletkenlerin tasarım karmaşıklığını, işlemci performansını ve ilgili enerji tüketimini önemli oranda artıracağını öngörüyor.

UZUN VADELİ ORTAKLIK

Beklenen zorlukları çözmek ve rekabetçi SDV'ler geliştirmek üzere yeni nesil bilgi işlem teknolojilerinin bağımsız araştırma ve geliştirmeleri üzerine çalışılması kritik bir öneme sahip. İki şirket, bu yaklaşımdan hareketle uzun vadeli ortak araştırma ve geliştirme fırsatlarını değerlendirecek.

Mutabakat özellikle, enerji tüketimini azaltırken işlemci performansını önemli ölçüde iyileştirmek üzere beyinden ilham alan bilgi işlem ve yonga seti teknolojileri gibi özel yarı iletken teknolojilerinin ortak araştırma alanlarını kapsıyor.

Donanım ve yazılımın birlikte optimizasyonu, yüksek performans ve hızlı pazarlama açısından önem kazanıyor. İki şirket de bu tür kazanımlar elde etmek ve gelecekteki SDV'ler için tasarım karmaşıklığını yönetmek üzere açık ve esnek yazılım çözümleri keşfetmeyi planlıyor. Ayrıca bu işbirliği sonucunda dünyanın en üst düzey bilgi işlem ve enerji tasarrufu performansına sahip SDV'leri gerçekleştirme amaçlanıyor.


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