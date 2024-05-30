Togg ile sahibinden.com'dan işbirliği açıklaması

Togg ile sahibinden.com, kullanıcıların emlak ilanlarına erişimini kolaylaştırmak için işbirliği yapacaklarını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 30.05.2024 - 12:52
Togg ile sahibinden.com'dan işbirliği açıklaması
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Togg ile sahibinden.com, kullanıcıların emlak ilanlarına erişimini kolaylaştırmak için işbirliği yapacaklarını duyurdu.

Togg ile Sahibinden.com tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, bu işbirliği sayesinde Togg T10X kullanıcıları, Sahibinden.com platformunda buldukları emlak ilanlarına tek tıkla rota oluşturabilecek ve Sahibinden.com’daki tüm işlemleri cihazlarından anında yapabilecek.

İşbirliği kapsamında, kullanıcılar Sahibinden.com mobil uygulamasına Togg’un dijital deneyim platformu Trumore’un uygulama mağazası Tru.Store üzerinden ulaşabilecek.

Sahibinden.com, T10X kullanıcılarına özel geliştirdiği yazılım sayesinde emlak ilanı arama ve bakma deneyiminde yeni bir dönem başlatıyor.

T10X kullanıcıları, araç ekranındaki 'Gez' uygulamasına entegre edilen özellik sayesinde Sahibinden.com’da gördükleri satılık ya da kiralık ev ilanlarında belirtilen adreslere tek bir tıkla rota oluşturabilecekler. Sahibinden.com mobil uygulamasının entegrasyonu ile kullanıcılar, uygulama üzerinde yaptıkları birçok işlemi artık cihazlarında da yapabilecek ve uygulama üzerinden yakınlarındaki ilanları görebilecekler.


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