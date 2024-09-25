Otokar, Sultan ve Atlas modellerinin başarısını kutladı

Yayınlanma: 25.09.2024 - 10:28

Güncelleme: 25.09.2024 - 10:28

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Türkiye'nin taşımacılık sektörünün iki önemli modelinin başarılarını aynı gün kutladı.

Turizm, servis ve şehir içi taşımacılığında 20 yılı aşkın süredir yer alan Sultan otobüsünün 30 binincisi Sakarya'daki fabrikada düzenlenen özel bir törenle üretim bandından indi. Aynı törende, hafif kamyon segmentinin temsilcisi Otokar Atlas'ın 5 binincisi de üretildi. Törene, Otokar Genel Müdürü Aykut Özüner, Otokar Genel Müdür Yardımcıları ve çalışanlar katıldı.

2002'de Otokar ürün ailesine eklenen Sultan otobüsler, satışa sunulduğu ikinci yılında Navigo ismiyle ihracat yolculuğuna başlarken 15 yılı aşkın süredir Türkiye'nin en çok satan küçük otobüs markası oldu.

40'TAN FAZLA ÜLKEDE

Otobüsler, Fransa, Belçika ve Polonya gibi Avrupa ülkelerinde de kendi sınıfının en çok tercih edilen otobüsü konumunda yer alırken, Sultan otobüsleri, bugün Avrupa başta olmak üzere 40'tan fazla ülkede milyonlarca yolcuyu taşıyor.

Sultan'ın 7.2 metreden 9.2 metreye kadar uzanan farklı uzunluk ve yolcu taşıma kapasitesine sahip modelleri hem turizm ve servis taşımacılığında hem de şehir içi ulaşımda tercih edilirken, İspanya ve İtalya'da da sınıfının en çok tercih edilen otobüslerinden biri olarak öne çıkıyor.

Otokar, Atlas kamyon ailesinin 5 bininci üyesini de aynı gün törenle banttan indirirken, 8, 5, 11, 12 ve 15 tonluk araç ailesine sahip olan Atlas, 11 yılı aşkın süredir hafif kamyon segmentinde yer alıyor.

Yüksek taşıma kapasitesi ve donanım özellikleriyle farklı iş kollarının ihtiyaçlarına cevap veren Otokar Atlas, düşük işletme giderlerinin yanında yüksek performansı ile verimli bir taşımacılık deneyimi sunuyor.