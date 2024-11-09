Otokar'dan otobüs sahiplerine özel 'Servis Günleri' kampanyası

Yayınlanma: 09.11.2024 - 17:28

Güncelleme: 09.11.2024 - 17:28

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, satış sonrası hizmetleri ile müşterilerine destek sağlamaya devam ediyor.

''Otokar Servis Günleri'' kampanyasıyla otobüs sahipleri, kış aylarında güvenli yolculuklar için avantajlı bakım ve onarım fırsatlarına erişebilecek.

30 Kasım'a kadar sürecek kampanya kapsamında otobüs sahipleri, periyodik bakım ve yüzde 20'ye varan indirim avantajlarından yararlanabilecek. Periyodik bakım hizmetinden faydalanan müşterilere ücretsiz check-up hizmeti sağlanacak.

Kampanya süresince Otokar, işçilik ve yedek parça hizmetlerinde cazip indirimler sunacak.

Her yaştan Otokar marka otobüsün katılabileceği kampanyada işçilik, yedek parça ve mekanik parçalarda yüzde 20 indirim uygulanacak. Periyodik bakım yaptıranlara ise ücretsiz check-up hizmeti sağlanacak.

Türkiye genelindeki yetkili servislerde geçerli olacak kampanyadan faydalanmak için randevu almak yeterli olacak.

Otokar müşterileri, en yakın servis bilgilerine ve randevu sistemine Otokar'ın internet adresi veya Otokar mobil uygulaması üzerinden ulaşabilecek.

Kampanya kapsamında Kasım ayı boyunca sürpriz hediyeler de Otokar otobüs sahiplerini bekliyor.