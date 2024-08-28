Otokoç Otomotiv, 'İklim Dostu Mobilite Rehberi'ni tanıttı

Yayınlanma: 28.08.2024 - 16:22

Güncelleme: 28.08.2024 - 16:22

Otokoç'tan yapılan açıklamaya göre, Otokoç Otomotiv'le Yuvam Dünya Derneği, iklim dostu kurumsal şirket dönüşümü amacıyla üç yıl önce başlattıkları Yuvayı Kurtaran Yol Arkadaşı Projesi kapsamında İklim Dostu Mobilite Rehberi'ni kullanıcıların yararlanması için sundu.

Rehber, sürdürülebilir ulaşım sistemlerine yönelik çevresel bilinci artırmayı hedefliyor.

Eğitimler, söyleşiler, kitap kulüpleri, gezilerle iklim krizine dair bilinçlenen ve uzmanlık alanlarıyla ilgili operasyonel konuları yürüten Otokoç Otomotiv çalışanlarıyla Yuvam Dünya Derneği çalışanları tarafından oluşturulan rehber, düşük ve sıfır emisyonlu ulaşım seçeneklerini ve sera gazı emisyonlarını azaltma yollarını detaylı bir şekilde ele alarak yol gösterici bilgiler sunuyor.

DÜŞÜK EMİSYONLU ARAÇLAR

Rehber aynı zamanda düşük emisyonlu araçlar, toplu taşıma sistemlerinin geliştirilmesi ve mikromobilite gibi konulara odaklanıyor.

Ayrıca, bireylerin günlük yaşamlarında daha sürdürülebilir ulaşım modellerini nasıl benimseyebilecekleri konusunda pratik öneriler de içeriyor.

Aralarında ''sürdürülebilir ulaşım yöntemleriyle gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakın'' çağrısının da yer aldığı rehberde çok sayıda mesaj öne çıkıyor.

Rehberde, 'İklim Dostu Mobilite', 'Ulaşım Modelleri ve Çevresel Etkileri' ve 'Çevre Dostu Tercihler' başlıkları da yer alıyor.

Otokoç Otomotiv ve Yuvam Dünya Derneği tarafından Yuvayı Kurtaran Yol Arkadaşı projesi kapsamında yayınlanan İklim Dostu Mobilite Rehberi toplumun da bilinçlenmesine hizmet ediyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DEĞER

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokoç Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici insanı, toplumu, çevreyi ve dünyayı benimseyen bir şirket bakış açısıyla sürdürülebilirliği ana işleri olarak konumlandırdıklarını belirterek, ''Otokoç Otomotiv olarak dünyaya karşı sorumluluklarımızın bilinciyle çalışma arkadaşlarımızı, iş ortaklarımızı ve müşterilerimizi odağımıza alarak içinde bulunduğumuz toplumun ihtiyaçlarını da gözeterek tüm paydaşlarımızla birlikte sürdürülebilir değer yaratmak için çalışıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Yuvam Dünya Derneği işbirliğiyle Yuvayı Kurtaran Yol Arkadaşı projesini üç yıl önce başlattıklarını vurgulayan Ekinci, ''Bu kapsamında hazırlanan İklim Dostu Mobilite Rehberi de bu çalışmalarımızın verdiği meyvelerden biri niteliğinde. Sürdürülebilirlik odağındaki çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz'' açıklamasında bulundu.