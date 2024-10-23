Otomobil kendi kendine hızlandı! Saatte 193 kilometre ile giden aracı polis durdurdu: O anlar saniye saniye kaydedildi...

Yayınlanma: 23.10.2024 - 13:15

Güncelleme: 23.10.2024 - 13:15

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Honda sürücüsü gaz pedalına basmadan aracın saate 193 kilometreye çıktığını söyledi.

18 yaşındaki bir sürücü 2022 model Honda Pilot kullanırken iddiaya göre gaz pedalına basmadan SUV saatte 120 mil (193 km/sa) hıza ulaşınca korkunç bir deneyim yaşadı. Gencin annesi polisi aradı ve polis otoyolda kontrollü bir çarpışma düzenleyerek felaketi önlemeyi başardı.

Olay 17 Eylül akşamı Minnesota, Becker County'de meydana geldi. Liseden sadece birkaç ay önce mezun olan Sam Dutcher, aile arabasında bir şeyler ters gittiğinde Kuzey Dakota, West Fargo'daki evine gidiyordu.

FRENE BASTI AMA ARAÇ YAVAŞLAMADI

Genç sürücüye göre 2022 model Honda Pilot, ayağını gaz pedalından çektikten sonra bile hızlanmaya devam etti. Genç, fren pedalına bastığını ve aracı boşa almayı denediğini, ancak her iki eylemin de hızlanan SUV'u yavaşlatmadığını iddia etti. Durmak için başka bir yolu olmayan Dutcher'ın trafiğe yakalanmamak için elinden geleni yaparak eyaletler arası yolda ilerlemeye devam etmekten başka çaresi yoktu.

Kendisi 911'e ulaşamayınca annesinden polisi arayarak yardım istedi. Polis memuru Zach Gruver kısa süre içinde genç sürücünün yerini tespit etti ve Dodge Charger polis aracıyla ona yetişti. Hız yapan SUV'u geçtikten sonra polis memuru fren yaparak Honda'nın çarpışma önleme sisteminin devreye girmesine ve aracı yavaşlatmasına neden oldu. Raporlara göre çarpışma yaklaşık 50 mil/saat (80 km/saat) hızla gerçekleşti.

Polis kamerası tarafından kaydedilen kontrollü çarpışma, Dutcher'ı ve diğer yol kullanıcılarını çok daha kötü olabilecek bir sonuçtan kurtardı. Araç nihayet bir kavşağa sadece 4 mil (6,4 km) kala tamamen durdu. Neyse ki o sırada batı Minnesota'nın kırsal bölgesinde trafik yoktu ve bu da potansiyel olarak ölümcül bir kaza riskini azalttı.

48 KİLOMETRE YOL ALDI

Memur müdahale etmeden önce, başka bir polis memuru Dutcher ile telefonda konuşmuş ve olası tüm seçenekleri gözden geçirmişti. Araç durdurulduğunda, genç arızayı keşfettiğinden beri 30 mil (48 km) yol kat etmişti.

Sam'in annesi Catherine Dutcher, Pilot'un daha önce de gaz pedalının sıkışması nedeniyle servise gittiğini belirtti.