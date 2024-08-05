Otomobil pazarında üretimin payı 2024’ün ilk 7 ayında yüzde 30’un altına düştü: Çanlar yerli üretici için çalıyor

Yayınlanma: 05.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.08.2024 - 04:00

Otomotiv Sanayi Derneği’nin daha önce dikkat çektiği bu sorun gittikçe derinleşiyor. Sektör yetkilileri bu sorunun temelinde uzun zamandır ÖTV matrahlarının güncellenmemesinin etkisi olduğunu söylüyor. Türkiye’de üretilen otomobillerin önemli bir kısmı uygun fiyatlı modeller olmasına karşılık ÖTV matrahları güncellenmediğinden hepsi yüzde 80 ÖTV sınıfında yer alıyor.

Bu nedenle ithal modellerle rekabet gücü zayıflıyor. Çin’den gelen otomobillerin uygun fiyatı da yerli üreticileri zorluyor. İhracatta yaşanabilecek olası bir daralmayla hem ana sanayi hem de yan sanayi bu durumdan daha da olumsuz etkilenecek. Bu nedenle sektörün beklentisi yerli otomobillere daha kolay ulaşmayı mümkün hale getirecek şekilde ÖTV matrahlarının güncellenmesi. Temmuz ayı satışlarına bakıldığında bir önceki yıla göre yüzde 17.5 oranında daralma görülse de 10 yıllık Temmuz satışları ortalamasına göre satışlar yüzde 43.2 oranında arttı.

GSR II regülasyonuna uygun olmayan stoktaki otomobillerin distribütör tarafında plakalanarak 0 km ikinci el olarak satış olanağı verilmesi, 94 bin 37 adetlik satışın ne kadarının direkt tüketiciye yapıldığı konusunda net veri olmasını da engelliyor. OcakTemmuz 2024 döneminde ulaşılan toplam 672 bin 18 adetlik satış ise 2023’ün aynı döneminden sadece yüzde 0.1 oranında yüksek. Hafif ticari araçlarda kan kaybı devam ediyor.

10 yıllık ortalamaya göre temmuzda hafif ticari araç satışları yüzde 41.1 yükselmiş olsa da bir önceki yıla göre yüzde 22.2 oranında, ilk yedi ayda ise bir önceki yıla göre yüzde 11.1 oranında daralma yaşandı. Otomobil satışlarında SUV gövde tipi yüzde 55.3, sedan yüzde 26.3 ve hatchback yüzde 17.2 pay aldı. Yakıt tipine göre satışlarda benzinliler yüzde 65.2, hibritler yüzde 14.8, dizeller yüzde 10.9, elektrikliler yüzde 8.5 ve otogazlılar yüzde 0.7 payla sıralandı.