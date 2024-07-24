Otomotiv devinden iki hafta arayla ikinci geri çağırma! Güvenlik endişesi ile yüz binlerce araç...

Yayınlanma: 24.07.2024 - 15:28

Güncelleme: 24.07.2024 - 15:29

ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi yaptığı açıklamada, BMW'nin ABD'de 291 bin 112 aracı, iç kargo raylarının arkadan çarpma sırasında yerinden çıkarak yaralanma riskini artırabileceği için geri çağırdığını duyurdu.

Düzenleyici kurum, bayilerin arka kargo rayı bağlantı cıvatalarını ücretsiz olarak değiştireceğini söyledi.

BMW HAVA YASTIĞI SORUNU

Yaklaşık iki hafta önce ise ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) yaptığı açıklamada, Alman otomobil üreticisi BMW'nin potansiyel olarak ciddi veya ölümcül yaralanmalara neden olabilecek hatalı hava yastığı şişiricileri nedeniyle ABD'deki 394 bin aracı geri çağırdığını söyledi.

NHTSA, bir hava yastığı şişiricisinin patlayabileceğini ve potansiyel olarak ölümcül keskin metal parçalarının uçarak sürücüye veya araçtaki diğer kişilere çarpabileceğini söyledi.

HATA DÜZELTİLEMEDİ!

BMW, sorunun daha önce geri çağrılan hava yastığı şişiricilerini kapsadığını, ancak araçlara kusurlu bir hava yastığı ile değiştirilmiş bir direksiyon simidi takılmış olabileceğini söyledi.

GERİ ÇAĞRILAN MODELLER

Son yapılan ve 291 bin 112 aracı etkileyen geri çağırmanın ise 2018-2023 yılları arasında üretilen bazı X3 sDrive30i, X3 xDrive30i, X3 M40i ve X3 M araçlarını etkilediği açıklandı.