Otomobil üreticisinden araba temalı yeni parfüm! Yanmış kauçuk...

Yayınlanma: 12.06.2024 - 16:50

Güncelleme: 12.06.2024 - 16:53

Bu geç kalmış bir 1 Nisan şakası gibi görünse de Nissan aslında araba temalı bir koku üretti.

Şanghay'daki bir parfümcü, Formula E lastiklerinin küçük kalıntılarını kullanarak sahneyi yarattı.

Meraklıların bir şişe Smell My Dust'ı nasıl alabilecekleri belli değil.

BENZİN, LASTİK DUMANI, MOTOR YAĞI...

Otomobil tutkunları olarak, başkalarının dayanamayacağı bazı kokulardan zevk alırız. Benzin, lastik dumanı, motor yağı bunlardan birkaçı. Nissan, 'Smell My Dust' adını verdiği yeni niş kokusuyla bizim gibi kafaları cezbedebileceğini umuyor. Peki koklama testini geçebilecek mi?

Koku, Şangay'da yapılacak Formula E yarışı öncesinde Nissan Nismo sayfası tarafından sosyal medyada yayımlanan ilgi çekici bir video ile tanıtıldı. Tüm bunlar zekice bir pazarlama taktiğinden başka bir şey gibi görünmese de Nissan'ın gerçekten bu kokuyu üretmeyi ve satmayı planladığı anlaşılıyordu.

Kokunun kiraz çiçeklerinin aromasını lastik dumanı ile harmanlayarak Formula E yarış ekibinin özünü yakaladığı iddia ediliyor. Bu iki kokuyu birleştirmek kulağa biraz tuhaf geliyor, ancak tek başlarına güzeller, bu yüzden belki de birleştiklerinde hoş bir aroma yaratırlar.

SAKURA ÇİÇEĞİ TONLARI

Nissan'dan yapılan açıklamada, “Nissan Formula E Takımı'nın yeni kokusu, araçların üzerinde sergilenen Sakura çiçeğinin tonlarını takımın Nissan e-4ORCE 04 yarış araçlarının lastik kalıntılarının kokusuyla birleştirerek şaşırtıcı bir karışım ortaya çıkarıyor” denildi. Ardından şu ifadeler kullanıldı:

"Kiraz çiçeği dalları ve biberiyeden oluşan üst nota, yanmış şeker ve odunsu tonlarla birleştirildi. Sonuçta kiraz çiçeğinin güzelliğini bir yarış takımının heyecanı ve cesaretiyle birleştiren bir koku ortaya çıktı."

Top Gear'a göre koku, Şangay'da Formula E lastiklerinin küçük kalıntılarını kullanan bir parfümcü tarafından yaratıldı.

Eğer Nissan 'Smell By Dust' kokusunu üretmeyi ve satmayı planlıyorsa, kısa bir süre için sadece sınırlı miktarlarda mevcut olacağından şüpheleniliyor.

Markanın ayrıca halihazırda satışa sunduğu 350Z, GTR gibi 8 tane parfümü bulunuyor.