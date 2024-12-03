Nissan'dan yıl sonu kampanyası: Nakit alım desteği ve sıfır faizli kredi...

Yayınlanma: 03.12.2024 - 16:35

Güncelleme: 03.12.2024 - 16:35

Nissan'dan yapılan açıklamaya göre, C-SUV segmentinin deneyimli oyuncusu Nissan Qashqai'nin yıl sonu kampanyasında farklı donanım seviyelerine göre nakit alım desteği ve sıfır faiz avantajı sunuluyor.

NISSAN QASHQAI KAMPANYA

Yeni Nissan Qashqai'nin hafif hibrit modellerinde, 4x2 Skypack donanım seviyesinde 200 bin lira nakit alım desteği, 4x2 Designpack donanım seviyesinde ise 200 bin lira nakit alım desteği ve 120 bin liraya 12 ay yüzde sıfır faiz imkanı bulunuyor.

Diğer donanım seviyelerinde (Platinum, N-Design, Platinum Premium) ise 100 bin lira nakit alım desteği anahtar teslim fiyatı üzerinden sağlanıyor.

Dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan benzersiz bir elektrikli sürüş deneyimiyle 1018 km'ye kadar menzil sunan e-Power Qashqai modelinin N-Design donanım seviyelerinde ise 250 bin liraya, diğer donanım seviyelerinde ise (Skypack, Platinum, Platinum Premium) 200 bin liraya nakit alım desteği Aralık kampanyası kapsamında sunuluyor.

NISSAN JUKE KAMPANYA

Türkiye lansmanı haziran ayında gerçekleşen Nissan Juke konforu ve teknolojiyi ön planda tutan yeni iç tasarımıyla dikkati çekiyor. Yeni donanım paketi N-Sport'ta aracın tasarımında dikkati çeken detaylar yer alıyor.

Yeni Nissan Juke'un aralık ayına özel kampanyasında, Tekna donanım seviyesinde 100 bin liraya nakit alım desteği ve 300 bin liraya 12 ay yüzde sıfır faizli kredi imkanı bulunuyor.

Platinum, N-Design, N-Sport ve Platinum Premium donanım seviyelerinde ise 100 bin lira nakit alım desteğine ek 200 bin liraya 12 ay yüzde sıfır faiz avantajıyla sahiplerini bekliyor.