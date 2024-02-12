Otomotiv ihracatı geçen yıla oranla adet bazında yüzde 5 düştü

Yayınlanma: 12.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 12.02.2024 - 03:00

Otomotiv Sanayii Dernegˆi (OSD), 2024 yılı ocak ayı u¨retim ve ihracat adetlerini açıkladı. OSD verilerine göre ocak ayında toplam araç üretimi 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 3 düşüşle 108 bin 483 adet olarak gerçekleşti. Bu düşüşte en önemli rol, yüzde 5 düşüşle 67 bin 59 adede olan otomobil üretiminin oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 112 bin 737 adedi buldu.

Yılın ilk ayında ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 oranında artış gösterdi. 2024 Ocak ayında, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 67 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda yüzde 66, kamyon grubunda yüzde 75, otobüs-midibüs grubunda yüzde 55 ve traktörde yüzde 68 seviyesinde gerçekleşti.

TİCARİ ARAÇ İHRACATI ARTTI

Ocak ayında otomotiv ihracatı geçen yılın ocak ayına göre adet bazında yüzde 5 düşerek 75 bin 106 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azalırken ticari araç ihracatı ise yüzde 9 oranında arttı.

Traktör ihracatı 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 7 geriledi ve 1604 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2024’ün ocak ayında yüzde 16 pay ile sektörel ihracat sıralamasında birinci sırada başladı.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre ocak ayında toplam otomotiv ihracatı, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 2.8 milyar dolar oldu. Avro bazında ise yüzde 1 artarak 2.5 milyar Avro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 1 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 4 oranında arttı.