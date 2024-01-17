RS Otomotiv Grubu yönetimine iki tecrübeli isim dahil oldu!

Yayınlanma: 17.01.2024 - 14:10

Güncelleme: 17.01.2024 - 14:10

Kurulduğu 2009 yılından bu yana satış sonrası hizmetlerine öncülük eden RS Otomotiv Grubu, yeni döneme güçlü bir giriş yaptı. Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Ünal Ünaldı’nın üstlendiği, Tur Assist Genel Müdürü Timur Turan Selçuk ve RS Assurance Genel Müdürü Nihal Asker’in de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev aldığı RS Otomotiv Grubu’nun Yönetim Kurulu’na 2024 itibarıyla 35 yılı aşkın otomotiv sektörü deneyimine sahip, sektörün tecrübeli isimlerinden Turgut Yüksekdağ ve 30 yılı aşkın uluslararası şirket ve finans sektörü deneyimi bulunan Esra Hepileri dahil oldu.

2024 yılının ocak ayında gerçekleşen yeni dönem Yönetim Kurulu’nda Turgut Yüksekdağ Yönetim Kurulu Üyesi, Esra Hepileri ise Yönetim Kurulu Danışmanı olarak görevlerine başladı.

Yenilikçi hizmetlerle güncel ihtiyaçlara cevap vererek hem otomotiv hem de sigortacılık sektöründe değişime ve gelişime katma değer sağlayacak RS Otomotiv Grubu, güçlendirilmiş yeni Yönetim Kurulu kadrosu ile dengeli büyüme stratejisine istikrar kazandıracak.