Otomotiv sektörü 2023’te rekor kırdı

Yayınlanma: 08.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 08.01.2024 - 03:00

Türk otomotiv sektörü hem ihracatta hem de iç pazar satışlarında 2023 yılını rekorlarla geçirdi. 2023 yılında 35 milyar dolar ihracatla yine Türkiye’nin en büyük sektörü konumunda yer alan otomotivde iç pazarda da yüzler güldü. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) verilere göre 2019 yılında pazarda yaşanan daralmayla 479 bin adede gerileyen, sonraki 3 yıl 700 binli rakamlara sıkışan otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2023’te tam anlamıyla bir patlama yaşadı ve yıl 1 milyon 232 bin 635 adetle kapandı. Yılın ilk 6 ayında son derece hızlı olan pazarda özellikle temmuzdan itibaren krediye ulaşımda zorluklar hissedilir hale gelmeye başladı. Eylülden itibaren otomobil firmaları kampanyalara hız vermeye başlarken kasım ve aralıkta yüksek miktarda indirimler dikkat çekti. Yılın ilk 10 ayı tarihi rekorlara imza atılırken kasımda rekor kırılamamıştı. Buna karşılık aralıkta 158 bin 653 adetle yine bir rekor geldi.

Aralıkta ciddi bir atak yapan Renault, 18 bin 207 adetle otomobil pazarının lideri olurken Fiat ikinci sırada yer aldı. Bu iki markayı, VW, Toyota ve Opel izledi. Otomobil pazarında Togg’un 6 bin 11 adetle sekizinci sırayı alması dikkat çekti.

ELEKTRİKLİ PAZARI PATLADI

Elektrikli otomobiller 2023 yılında satışlarını yüzde 833.4 oranında artırdı. 2022 yılında 7 bin 733 adet olan elektrikli otomobil pazarı 2023’te 72 bin 719 adet oldu. Bu pazarın lideri 19 bin 583 adetle Togg olurken Tesla 12 bin 150 adetle ikinci sırada yer aldı.

Otomobil pazarında benzinli motorların hâkimiyeti gittikçe artıyor. 2023 yılında satılan otomobillerin yüzde 66.8’i benzin motorluydu. Dizel motorun payı yüzde 13.8’e gerilerken hibrit motorlu araçların payı yüzde 10.8 oldu. Fabrikasyon LPG’li araçların payı yüzde 1.1 düzeyinde kalırken elektrikli otomobil satışlarının payı yüzde 7.5 oldu.

ALİ HAYDAR BOZKURT: HEDEFİMİZ ÖNCÜ OLMAK

ODMD’nin 14 yıldır düzenlediği, yıllık satışların yanı sıra yılın “en”lerinin açıklandığı ve ödüllendirildiği “ODMD Satış ve İletişim Ödülleri, 2023 Gladyatörleri” 4 Ocak’ta gerçekleştirildi. ODMD Satış ve İletişim Ödülleri’nde 20 dalda ödüller verildi.

Düzenlenen toplantıda konuşma yapan ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, “2024 beklentilerinden de söz etmek gerekirse, bu yıl içerisinde herkesin farklı değerlendirmeleri olduğunu görüyoruz. Ancak şu anki fotoğrafa baktığımızda sektör olarak bu yılki kadar yüksek adetlerin yaşandığı bir pazar gerçekleşmeyeceğini tahmin ediyoruz. Farklı bir mali disiplinin takip edileceği bir 2024 yılı bizi bekliyor. Hayalimiz yılda 2-2,5 milyon adetlik pazar büyüklüğüne ulaşmak. Oluşturulacak stratejinin ciddiyetle takip edilmesiyle Türkiye’nin otomotiv sektöründe öncü olması hayal değil, ulaşılabilecek hedeflerdir” dedi.

SATIŞ ÖDÜLLERİ

En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: Citroen

En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: MG

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: FIAT Fiorino

En Çok Satılan Otomobil Modeli: FIAT Egea

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: Ford

En Çok Satılan Otomobil Markası: FIAT

En Çok Satılan Otomobil ve

Hafif Ticari Araç Markası: FIAT

İLETİŞİM ÖDÜLLERİ