Otomotiv sektöründe yeni yılda büyük düşüş: En çok tercih edilen modeller belli oldu!

Yayınlanma: 04.03.2025 - 09:57

Güncelleme: 04.03.2025 - 09:57

2025 yılı şubat ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2024 yılı şubat ayına kıyasla yüzde 14,4 geriledi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, şubat ayında otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 azalarak 76 bin 21 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 38,0 düşüşle 14 bin 709 adet olarak kaydedildi.

Toplam satışlar ise yüzde 14,4 azalarak 90 bin 730 adet seviyesine geriledi.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, son 10 yılın şubat ayı ortalamasına göre yüzde 59,3 artış gösterdi. Otomobil pazarı, bu dönemde yüzde 75,8 büyürken, hafif ticari araç pazarı yüzde 7,4 yükseldi.

İLK İKİ AYDA SATIŞLAR AZALDI

2025 yılı Ocak-Şubat döneminde Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 daralarak 159 bin 384 adede geriledi.

Bu dönemde otomobil satışları yüzde 9,8 düşüşle 131 bin 965 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 30,4 azalarak 27 bin 419 adet oldu.

Vergi avantajı sağlayan A, B ve C segmentlerindeki araçlar, pazarın yüzde 82,6’sını oluşturdu. C segmenti 74 bin 343 adetle yüzde 56,3 pay alırken, B segmenti 34 bin 175 adetle yüzde 25,9 paya sahip oldu.

SUV MODELLER ZİRVEDE

Gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen SUV modeller oldu. SUV satışları 77 bin 344 adetle yüzde 58,6 pay alırken, sedan otomobiller 32 bin 481 adetle yüzde 24,6 pay, hatchback modeller ise 21 bin 238 adetle yüzde 16,1 pay elde etti.

Yakıt tipine göre, benzinli otomobiller 65 bin 517 adetle yüzde 49,6 pay aldı. Hibrit araç satışları 37 bin 864 adetle yüzde 28,7, elektrikli otomobil satışları 16 bin 698 adetle yüzde 12,7 ve dizel otomobil satışları 11 bin 430 adetle yüzde 8,7 paya sahip oldu. Otogazlı otomobillerin satışı ise 456 adetle yüzde 0,3 seviyesinde kaldı.