Otomotivde üretim düştü: Kapasite kullanımı yüzde 66!

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2025 yılının ilk 4 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 2 azalarak 464 bin 290 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 4 aylık dönemine göre yüzde 2 azalan otomobil üretimi 295 bin 377 adede ulaştı. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 475 bin 212 adet olarak gerçekleşti. Ticari araç grubunda, yılın ilk 4 ayında üretim yüzde 3, ağır ticari araç grubunda yüzde 25 ve hafif ticari araç grubunda ise yüzde 1 geriledi. 2024 yılının ilk 4 aylık dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 6, ağır ticari araç pazarı yüzde 12, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5 küçüldü.

Yılın ilk 4 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında paralel seviyede gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 6 geriledi. Bu dönemde, toplam ihracat 333 bin 351 adet, otomobil ihracatı ise 194 bin 530 adet düzeyinde gerçekleşti. 2025’in 4 aylık döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 395 bin 25 adetten kapandı. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 5’lik artış sağladı ve 309 bin 204 adede ulaştı.

Yılın ilk dört aylık döneminde ticari araç grubunda üretim, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3, ağır ticari araç grubunda yüzde 25, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 1 geriledi. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 66 olarak gerçekleşti.

Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 67, kamyon grubunda yüzde 49, otobüs-midibüs grubunda yüzde 60 ve traktörde yüzde 44 seviyesinde gerçekleşti.

İLK 4 AYLIK İHRACAT

Yılın ilk dört aylık döneminde otomotiv ihracatı adet bazında geçtiğimiz yılın aynı dönemine paralel seyretti ve 333 bin 351 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 gerilerken, ticari araç ihracatı yüzde 9 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 41 azalarak 3 bin 422 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2025’in ilk dört aylık döneminde yüzde 17 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçı Birlikleri (OİB) verilerine göre, ilk dört aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 12,5 milyar dolar oldu. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 3 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 7 oranında arttı.

YERLİ ARAÇ PAYI

2025 yılı Ocak-Nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 31, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 21 olarak gerçekleşti.



