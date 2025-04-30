Alman otomotiv devlerinde kâr çöküşü: Yılın ilk çeyreğinde ağır kayıplar!

Yayınlanma: 30.04.2025 - 15:45

Güncelleme: 30.04.2025 - 15:45

Volkswagen, 2024’teki zayıf performansın ardından 2025’e de hayal kırıklığıyla başladı.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, yılın ilk çeyreğinde net kâr yüzde 41 gerileyerek 2,19 milyar euroya düştü.

Kâr düşüşüne, daha önce duyurulan 1,1 milyar euroluk özel giderler büyük etki etti.

Ayrıca, Çin’deki ortak girişimlerden elde edilen kazancın azalması ve batarya iş kolundaki zararların artması da bilançoyu olumsuz etkiledi.

Buna rağmen şirketin toplam cirosu yüzde 3 artarak 77,6 milyar euroya yükseldi.

MERCEDES-BENZ DE AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Mercedes-Benz de yılın başında Çin’deki talep düşüşünden sert biçimde etkilendi. Stuttgart merkezli şirketin ilk çeyrek net kârı yüzde 43 azalarak 1,73 milyar euroya indi.

Toplam gelir ise yüzde 7 azalarak 33,2 milyar euro olarak açıklandı. Satışlardaki düşüşe bağlı olarak, faiz ve vergi öncesi faaliyet kârı da yaklaşık yüzde 41 düşüşle 2,29 milyar euroya geriledi.

Özellikle otomobil biriminde dikkatle takip edilen faaliyet kâr marjı, 1,7 puan azalarak yüzde 7,3’e düştü. Ancak bu düşüş, analistlerin beklentilerinden daha sınırlı oldu.

Volkswagen CFO’su Arno Antlitz, mevcut zorluklara rağmen olumlu gelişmelere de işaret etti:

“Batı Avrupa’da siparişler hızla artıyor, sipariş defterlerimiz doluyor. Elektrikli araç satışları da bölgede ciddi şekilde yükseldi.”

Ancak Antlitz, küresel ekonomik belirsizliklere dikkat çekerek şunları söyledi:

“Dünya hızla değişirken başarılı kalmak için, kontrol edebildiğimiz alanlara odaklanmamız gerek. Güçlü araç portföyümüzü, rekabetçi bir maliyet yapısıyla desteklemeliyiz.”

Volkswagen, yıl geneline dair beklentilerini koruduğunu açıkladı.

Ancak bu tahminlerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı yeni ticaret politikalarının potansiyel gümrük etkileri henüz dikkate alınmış değil.