OYAK Horse, Bursa’daki tesisinde 8 milyonuncu motorunu üretti

6.05.2026 15:31:00
Bursa'da üretim yapan OYAK Horse, 8 milyonuncu motor üretimiyle tarihi bir eşiği geride bıraktı. Yeni nesil hibrit teknolojisine sahip motor, yüksek elektrikli sürüş imkânı sunan Renault Clio ile buluştu.

OYAK Renault Otomobil Fabrikaları ile Bursa’daki aynı kampüste faaliyet gösteren OYAK Horse, 8 milyonuncu motorunun üretimini tamamladı. Şirketin yeni nesil hibrit motor ailesine ait olan Horse H18 isimli motor, üretim bandından inerek aynı tesiste üretilen Renault Clio modeline entegre edildi.

Söz konusu entegrasyon ile üretilen full hybrid E-Tech 160 hp motorlu Renault Clio, elektrikli ve benzinli motorun birlikte çalışmasıyla özellikle şehir içi kullanımlarda yüksek oranda elektrikli sürüş imkânı tanıyor. Aracın yakıt tüketimi 100 kilometrede ortalama 3,9 litre olarak hesaplanırken, CO₂ emisyonu ise 89 g/km’nin altında kalıyor.

ÜRETİMİN YÜZDE 75'İ İHRAÇ EDİLİYOR

Türkiye’nin binek araçlar için motor ve vites kutusu üreten tek fabrikası konumundaki OYAK Horse, 81 bin metrekarelik tesisinde yaklaşık bin kişilik istihdamla faaliyet gösteriyor.

Konuya ilişkin verileri paylaşan OYAK Horse Türkiye Genel Müdürü Kadir Biçer, tesiste 50 saniyede 1 motor ve 1 vites kutusu üretim kapasitesine sahip olduklarını belirtti. Biçer, "Üretimimizin yaklaşık yüzde 75’ini ihraç ediyoruz. Yakın dönemde aynı kampüs içinde 8 milyonuncu aracın üretilmesi, güçlü üretim altyapımızın bütüncül yapısını ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

YENİ NESİL HİBRİT MOTOR: HORSE H18

8 milyonuncu motor olarak kayıtlara geçen Horse H18; 1,8 litrelik, dört silindirli ve benzinli direkt enjeksiyonlu yapısıyla öne çıkıyor. Atkinson çevrimi temelinde çalışan 100 kilogram ağırlığındaki motor, 80 kW (108 PS) güç ve 172 Nm tork üretiyor. Yüzde 10’a kadar etanol içeren yakıt karışımlarıyla da çalışabilen motor, Euro 6E-BIS emisyon standartlarını karşılarken gelecekteki Euro 7 düzenlemelerine de uyumlu bir altyapı taşıyor.

Horse Powertrain COO’su Patrice Haettel ise 8 milyon motora ulaşılmasının şirketin endüstriyel kapasitesini yansıtan önemli bir kilometre taşı olduğunu belirterek, "Horse H18, en başından itibaren hibrit uygulamalar için tasarlanmış, esnek yapısıyla gelecekteki pazar değişimlerine hazır bir motordur" açıklamasında bulundu.

