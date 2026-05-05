2026'nın en çok satan otomobilleri belli oldu: İşte ilk 10 model...
5.05.2026 17:42:00
2026 yılına dalgalı bir başlangıç yapan otomotiv sektöründe ilk dört ayın en çok satılan modelleri resmi verilerle netleşti. Renault Clio'nun liderliğini koruduğu, Toyota ve Fiat arasında ikincilik yarışının yaşandığı ocak-nisan dönemine ait en çok tercih edilen 10 otomobilin güncel satış rakamları açıklandı.

Türkiye otomotiv pazarı, 2026 yılına ivmeli bir başlangıç yapmasına karşın ilk dört ayın sonunda inişli çıkışlı bir tablo ortaya koydu. Ocak-nisan periyodunda binek otomobil pazarı yüzde 5,93 oranında daralarak 290 bin 870 adet olarak gerçekleşti. Pazarın yüzde 85'lik devasa bir dilimini oluşturan A, B ve C segmentlerinin mutlak hakimiyeti sürerken; sadece C segmenti 157 bin 162 adetlik satışla zirveye ambargo koydu. 

Markalar arası rekabette ise sürpriz bir yer değişikliği yaşandı. Mart ayında ikinciliğe yerleşen Toyota, ilk dört ayın sonunda 30 bin 321 satışla üçüncü sıraya gerilerken ikincilik koltuğuna 31 bin 149 adet araç satan Fiat oturdu.

İşte 2026 yılı ocak-nisan ayında pazarın en çok satılan modelleri:

10. Togg T10X – 7 bin 238 adet

9. Peugeot 2008 – 7 bin 520 adet

8. Renault Duster – 7 bin 970 adet

7. Volkswagen Taigo – 7 bin 989 adet

6. Fiat Egea Sedan – 8 bin 136 adet

5. Hyundai i20 – 8 bin 226 adet

4. Toyota C-HR – 11 bin 85 adet

3. Renault Megane Sedan - 11 bin 231 adet

2. Toyota Corolla - 12 bin 307 adet

1. Renault Clio - 20 bin 115 adet

Otomobilin nisan karnesi belli oldu: İşte en çok tercih edilen modeller Otomotiv pazarında nisan ayının en çok tercih edilen modelleri belli oldu. Tüketicilerin vergi avantajlı A, B ve C segmentlerine yoğunlaştığı ayda, ilk 10'daki araçların 8'i yurtiçinde üretilen modellerden oluştu. İşte Renault Clio'nun zirveyi çektiği nisan ayının en çok satanları...
BYD'nin şimdiye kadarki en pahalı modeli fuara damga vurdu: İşte Yangwang U9 Xtreme... Çinli otomotiv devi BYD, 2026 Pekin Otomobil Fuarı'nda tanıttığı ve dünya genelinde sadece 30 adet üretilecek olan 3.000 beygirlik Yangwang U9 Xtreme modeliyle tarihi bir satış rekoruna imza attı. 132 milyon TL'lik dudak uçuklatan fiyatıyla dikkat çeken elektrikli hiper otomobil, markanın ultra lüks segmentteki yükselişini kanıtlıyor. İşte BYD'nin en pahalı modeliyle ilgili tüm ayrıntılar...
Elektrikli otomobil satışlarında Togg farkı açıyor: İşte en çok satılan elektrikli arabalar... Türkiye otomotiv pazarında ocak-nisan dönemi verileri belli oldu. Genel pazardaki küçülme eğilimine karşılık elektrikli otomobil satışlarında güncel sıralama netleşti. Resmi verilere göre, Togg T10X ve T10F modellerinin ilk iki sırada yer aldığı yılın ilk dört ayında en çok satılan elektrikli araçlar da belli oldu.
Elektrikli Volkswagen Polo geliyor: İşte VW ID. Polo fiyatı ve teknik özellikleri... Yeni elektrikli Volkswagen ID. Polo; 37 kWh ve 52 kWh olmak üzere iki farklı batarya seçeneği, 23 dakikada hızlı şarj imkanı ve erişilebilir fiyat etiketiyle yollara çıkmaya hazırlanıyor. B-hatchback segmentinin efsanesi, iddialı menziliyle Avrupa pazarındaki en güçlü alternatiflerden biri olmaya hazırlanıyor.