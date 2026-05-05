2026'nın en çok satan otomobilleri belli oldu: İşte ilk 10 model...

Türkiye otomotiv pazarı, 2026 yılına ivmeli bir başlangıç yapmasına karşın ilk dört ayın sonunda inişli çıkışlı bir tablo ortaya koydu. Ocak-nisan periyodunda binek otomobil pazarı yüzde 5,93 oranında daralarak 290 bin 870 adet olarak gerçekleşti. Pazarın yüzde 85'lik devasa bir dilimini oluşturan A, B ve C segmentlerinin mutlak hakimiyeti sürerken; sadece C segmenti 157 bin 162 adetlik satışla zirveye ambargo koydu.