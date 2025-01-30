Paris Moda Haftası'nın resmi ortağı DS Automobiles oldu...

Yayınlanma: 30.01.2025 - 15:55

Güncelleme: 30.01.2025 - 15:55

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2019'dan itibaren 2025 Paris Moda Haftası'nın resmi ortağı olan DS Automobiles, bu yıl da etkinlikte yer alacak. DS 7 PLUG-IN HYBRID model 15 adet otomobil, moda haftasına davet edilen gazeteci, içerik üreticisi ve moda dünyasının önde gelen isimlerine Paris sokaklarında konforlu ve çevre dostu bir ulaşım deneyimi sunacak.

DS 7 PLUG-IN HYBRID



DS Automobiles'ın etkinlik için tahsis ettiği modeller arasında DS 7 Plug-in Hybrid 225, DS 7 Plug-in Hybrid Awd 300 ve DS 7 Plug-in Hybrid AWD 360 bulunuyor. Bu araçlar, sessiz çalışma özellikleri ve Wltp Eaer döngüsüne göre 81 kilometreye kadar sıfır emisyonlu sürüş imkanıyla dikkat çekiyor.

Şirket, hibrit ve elektrikli modelleriyle sürdürülebilir hareketliliğe olan bağlılığını vurgularken, yeni amiral gemisi N°8 gibi tamamen elektrikli araçlarla 750 kilometreye kadar menzil sunan araçları bir ürün yelpazesinde bulunduruyor. Bu ürünler, DS Automobiles'ın yenilikçi ve çevre dostu seyahat çözümlerine olan yaklaşımını yansıtıyor.

DS Automobiles ile moda dünyası arasındaki yakın bağlar, araç tasarımlarında kullanılan yüksek kaliteli malzemeler ve yaratıcı detaylarla öne çıkıyor.

2025 PARİS MODA HAFTASI



İnci dikişler, Clous de Paris kabartma yüzeyler ve saat kayışı desenli döşemeler gibi ayrıntılar, markanın tasarımlarında dikkati çekiyor.

2025 Paris Moda Haftası'nda, 2025-2026 Sonbahar/Kış Erkek Hazır Giyim Koleksiyonları tanıtılacak, ardından 2025 İlkbahar/Yaz Haute Couture Koleksiyonları sergilenecek.