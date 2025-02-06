Lexus'tan satış rekoru açıklaması: Tüm zamanların en yüksek satışı...

Premium otomobil üreticisi Lexus, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 3,3 büyüme elde ettiğini açıkladı.

Lexus'tan satış rekoru açıklaması: Tüm zamanların en yüksek satışı...
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AA
Yayınlanma: 06.02.2025 - 12:00

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2024 global satış rakamlarını açıklayan Lexus, 851 bin 214 adetlik satışa ulaştı. Lexus, bu kapsamda tüm zamanların en yüksek global satışını yaptı.

Lexus'un bu rekorunda önceki yıla göre yüzde 20 artış gerçekleştirilen Avrupa pazarı önemli bir rol oynadı. Avrupa'da 88 binin üzerinde araç satışıyla yüzde 2,5'lik rekor pazar payı elde edildi.

Marka, Kuzey Amerika'da da yüksek talep gördü ve satışları yüzde 6,7 arttı. Lexus, Asya pazarında da yükselen markalardan biri oldu.

2024'te birçok pazarda rekor büyümeyle adından söz ettiren Lexus’un en hızlı büyüyen pazarlarından biri ise Türkiye olarak dikkati çekti.

TÜRKİYE'DE YÜZDE 60'IN ÜZERİNDE BÜYÜME

Lexus, Türkiye'de 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 60'ın üzerinde bir büyüme kaydederek tüm zamanların en yüksek satışına ulaştı.

Markanın rekor kırdığı diğer pazarlar arasında İngiltere, Almanya, İtalya, Danimarka, Norveç ve Portekiz bulunuyor.

2024'te yeni uluslararası araç geliştirme merkezi olan Shimoyama'yı devreye alan Lexus, aynı zamanda B-SUV modeli LBX ve lüks minivan LM gibi yeniliklerle adından söz ettirdi.

Lexus'un bu rekor kıran başarısı ES, LS sedan modelleri, LBX, NX, RX, RZ SUV modelleri ve büyük ilgi gören LM lüks minivan gibi etkileyici modellerle geldi.

Lexus, tam hibrit, şarj edilebilir hibrit ve tam elektrikli modelleriyle tüm dünyada premium pazarın yükselen markalarından olurken yılda da yenilikler sunmaya devam edecek.

Premium mobilite dünyasının geleceğini şekillendiren ve müşteri odaklı hizmetlerle Lexus yaşam tarzını yansıtan marka, yenilikçi mühendislik çözümleriyle öne çıkıyor.


Etiketler: #lexus #otomobil #sıfır araba

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