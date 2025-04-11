Tesla’dan Çin pazarında şaşırtan hamle: İki modelde yeni siparişler durdu!

Yayınlanma: 11.04.2025 - 13:16

Güncelleme: 11.04.2025 - 13:16

Tesla, Çin'deki web sitesinde Model S ve Model X araçları için yeni sipariş alımını askıya aldı. Bu karar, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşının etkisiyle alındı. İki ithal model için yeni siparişler ABD'li otomobil üreticisinin WeChat mini program hesabında da artık mümkün değil. Her iki model de ABD'de üretilip Çin'e ithal ediliyordu.

TESLA AÇIKLAMA YAPMADI

Tesla, bu hamlesiyle ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak, söz konusu adımın ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’den yapılan ithalata getirdiği yüzde 145 oranındaki vergiye karşılık, Çin’in ABD mallarına yüzde 84 oranında gümrük vergisi uygulaması sonrasında geldiği belirtiliyor.

Tesla'nın, Model 3 ve Model Y otomobillerinin büyük çoğunluğunu Çin'de ürettiği ve bu araçları, Çin iç pazarında satışa sunmanın yanı sıra Avrupa gibi pazarlara ihraç etmek amacıyla Şanghay'daki fabrikasında üretmeye devam ettiği biliniyor.

Çin Otomobil Satıcıları Derneği analisti Li Yanwei, 2024 yılı itibarıyla Çin’in 1.553 adet Model X ve 311 adet Model S otomobil ithal ettiğini belirtti.