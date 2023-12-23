Yayınlanma: 23.12.2023 - 12:33

Güncelleme: 23.12.2023 - 12:33

Şirket açıklamasına göre, Peugeot'nun kısa bir süre önce yeni E-3008 ile birlikte tanıttığı yeni Panoramik i-Cockpit, Almanya'da Auto Bild ve Computer Bild okuyucularının beğenisini kazandı. Sezgisel, güvenli, teknolojik ve konforlu bir sürüş sağlayan yeni Panoramik i-Cockpit, her iki mecranın okuyucuları tarafından 'Eğlence' kategorisinde 2023 Bağlantılı Araç Ödülü'ne (Connected Car Award) layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Ürün Müdürü Jerome Micheron, “Bugüne kadar 10 milyonu aşkın memnun müşteriye ulaşan Peugeot i-Cockpit başarılar ve gelişmelerle dolu 10 yıl boyunca hiçbir zaman böylesine kapsamlı bir değişim yaşamamıştı. Tamamen güvenli, sezgisel sürüşü ve araç içi rahatlığı bir sonraki seviyeye taşıyor'' ifadesini kullandı.

Peugeot'nun yeni kokpit çözümü, ön konsolun üzerinde 21 inçlik yüksek çözünürlüklü bir panoramik ekrana, yeni bir kompakt direksiyona ve en sık kullanılan işlevlere hızlı erişim için ayrı ayrı yapılandırılabilen kumandalara (i-Toggles) sahip. Panoramik ekran, yolcu bölmesinden görülemeyen özel bir çözümle ön konsolun üzerine monte ediliyor.

PEUGEOT PANORAMİK I-COCKPIT

Bu çözüm, dokunmatik ekrana erişimi ve 21 inç büyüklüğündeki yüksek çözünürlüklü panoramik ekranın görüşünü iyileştiriyor. Panoramik ekranın sol tarafında, direksiyon simidinin üzerindeki gösterge ekranında sürüşle ilgili tüm bilgiler gösteriliyor. Sağ tarafta ise havlandırma, navigasyon, medya ve bağlantı sistemlerini kontrol etmek üzere kullanılabilen dokunmatik ekran yer alıyor.

Auto Bild ve Computer Bild, Bağlantılı Araç Ödüllerini (Connected Car Award) 10. kez gerçekleştirdi. Teknoloji şirketlerinin, tedarikçilerin ve otomobil üreticilerinin en iyi fikirleri, 'autobild.de' ve Computer Bild üzerinden okuyucular tarafından oylandı ve ödüllendirildi. Her yıl en yenilikçi şirketler, Güvenlik, Eğlence, Yeni Mobilite ve Öncü Ödülü de dahil olmak üzere 7 farklı kategoride ve 2 editör ödülüyle onurlandırılıyor.