Peugeot'dan müşterilerine yıl sonu kampanyaları: 1,69 faizli kredi...

Yayınlanma: 02.12.2023 - 16:58

Güncelleme: 02.12.2023 - 16:58

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot Türkiye, aralıkta özgün tasarımları, binek otomobil yelpazesi ve hafif ticari araç modelleri için avantajlı kampanya seçeneklerini otomobilseverlerle buluşturuyor.

Aralık boyunca sürecek avantajlı kampanyalar kapsamında yeni SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, 308, 408, yeni 508 ve hafif ticari araç modellerinde birbirinden cazip faiz oranlı kredi fırsatları sunuluyor.

Yenilenmiş haliyle müşterilerine seçme özgürlüğü sunan, 'Göz Alıcı' SUV tasarımıyla yeni 2008, 220 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi fırsatlarıyla sahipleriyle buluşuyor.

Tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkati çeken 408, 300 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor. Peugeot'nun hatchback sınıfındaki temsilcisi 308, 200 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

PEUGEOT 3008

SUV 3008 modeline sahip olmak isteyenler ise 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyasından yararlanabiliyor. 7 kişilik oturma kapasitesi ve Night Vision'la segmentinde tek 1,5 litre BlueHDi dizel motora sahip Peugeot SUV 5008, tüzel müşterilere özel 270 bin TL için 6 ay vadeli yüzde 1,59 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.

PEUGEOT 208

Hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli Peugeot 208'i tercih edenler, 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. Maksimum sürüş keyfini standart olarak sunan, yenilenen tasarımı ve iç mekan özellikleriyle birlikte sedan sınıfının dikkat çeken temsilcisi yeni 508, 220 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

TİCARİ ARAÇ FIRSATLARI

BlueHDi dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla yüksek konfor ve verimlilik sunan, SUV görünümlü tasarımı ve teknolojisiyle de sınıfının çok yönlü aracı Peugeot Rifter'a, 180 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanlarıyla sahip olunabiliyor.

Peugeot'nun diğer hafif ticari araç modelleri Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van ise bireysel müşterilere 180 bin TL'ye kadar 18 ay vadeli yüzde 1,59 faizli kredi veya ticari müşterilere 200 bin TL'ye kadar 6 ay vadeli yüzde 1,69 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.