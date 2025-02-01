Peugeot'nun o modelleri Ecotest'te en verimli otomobiller oldu

Yayınlanma: 01.02.2025 - 15:21

Güncelleme: 01.02.2025 - 15:21

Peugeot'nun tamamen elektrikli modelleri e-208 ve e-308, Ecotest sıralamasında 84 model arasında sırasıyla birinci ve ikinci oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot, bağımsız test kuruluşu ve Avrupa'daki büyük otomobil derneklerinden biri ADAC'ın gerçekleştirdiği 2024 Ecotest'te başarıya imza attı.

Araştırmada, araçların verimliliği, gerçek sürüş koşullarında değerlendirildi.

Sonuçlar, şirketin Avrupa'daki ana akım elektrikli araç üreticileri arasında lider olma hedefine ulaşma konusundaki imkan ve becerilerini ortaya koydu.

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRME

Her yıl gerçekleştirilen Ecotest, Avrupa pazarında mevcut modellerin verimliliğini bağımsız olarak değerlendiriyor.

Ecotest’in 2024 araştırmasında test edilen 84 model arasında, tamamen elektrikli 115 kW (156 HP) motora sahip Peugeot e-208 ve Peugeot e-308 ilk iki sırada yer aldı. Teste üçüncü Peugeot modeli olarak Peugeot e-2008 de katıldı.

E-2008 DE LİSTEDE

Aynı motor seçeneğiyle donatılan Peugeot e-2008 tüm segmentlerdeki SUV'lar arasında birinci olurken, genel klasmanda da 6. sırada yer aldı.

Sonuçlar, şirketin tamamen elektrikli modellerinin verimliliğini ortaya koyuyor. Bununla birlikte verimlilik, markanın mühendisleri ve tasarımcıları tarafından her aşamada (motor, batarya, aerodinamik) gerçekleştirilen kapsamlı çalışmaları yansıtıyor.

PEUGEOT TEKNİK ÖZELLİKLERİ

2024 Ecotest'te yer alan üç Peugeot modeli de kendi segmentinde referans niteliğinde enerji tüketimi değerlerine sahip. Buna göre e-208 16 kWsa/100 km, e-308 16,3 kWsa/100 km ve e-2008 ise 17,9 kWsa/100 km (şarj kayıpları dahil ADAC Ecotest değerleri) enerji tüketiyor.

Ayrıca, modeller sınıfının en iyi menziliyle de öne çıkıyor. e-208 410 km, e-308 413 km ve e-2008 ise 406 km (WLTP'ye göre) menzile sahip.

Modellerin bataryaları, maksimum 30 dakika içinde yüzde 20'den yüzde 80'e kadar hızla şarj edilebiliyor.

Şirket tamamen elektrikli 12 modelle, Avrupa'daki ana akım üreticiler arasında kapsamlı ve verimli elektrikli ürün gamı olarak öne çıkıyor.

700 KİLOMETRE MENZİL

Yeni E-3008’in uzun menzilli versiyonu, 700 km ile tüm SUV'lar arasında iyi menzil sunarak, şirketin elektrikli araç verimliliğinde güncel örneği ortaya koyuyor.

Şirket, tüm bu güçlü yönleriyle Avrupa'daki ana akım elektrikli araç üreticileri arasında lider olma hedefini bir kez daha gösteriyor.