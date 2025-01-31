Peugeot 2024 yılı Türkiye karnesini açıkladı: Satışlar 70 bini geçti...

Yayınlanma: 31.01.2025 - 14:02

Güncelleme: 31.01.2025 - 14:02

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot, Türkiye’nin en fazla tercih edilen 5. markası olarak öne çıktı.

Peugeot'nun B-SUV segmentindeki modeli 2008, aralık ayında gerçekleştirdiği 3 bin 446 adetlik satışla segmentinde yüzde 16,7 payla lider oldu. Peugeot 2008, 18 bin 612 adet satışa ulaştı.

ELEKTRİKLİ PEUGEOT SATIŞLARI

Aracın elektrikli versiyonu da BEV (bataryalı elektrikli araç) pazarında segmentinin önde gelen modelleri arasında yerini aldı. Aralık ayında yüzde 13,9 pazar payıyla segmentinde 4. sırada yer alan Peugeot E-2008, 2024 yılı toplamında ise 1523 adetlik satışa ulaştı ve yüzde 26,6 paya sahip oldu.

Markanın C-SUV modeli Peugeot 3008, yılı 16 bin 221 adetlik satış ile tamamladı. Yenilenen modelleriyle birlikte SUV segmentindeki gücünü koruyan Peugeot, aralık ayında toplam SUV segmentinde 7 bin 228 adetlik satış oldu.

SUV SATIŞLARINDA ZİRVEYİ ZORLADI

Yüzde 9,2 segment payı elde eden marka, pazarda ikinci sırada yer aldı. Peugeot SUV’ların 2024 yılı toplam satışı ise 48 bin 622 adetle yüzde 8,7 paya ulaştı. Marka, yılı SUV segmentinde podyumda tamamladı.

Peugeot Türkiye’nin 2024 yılındaki başarısında, hafif ticari araç pazarındaki gücü de etkili oldu. 2024 yılı toplamında 11 bin 930 adetlik satış rakamına ulaştı.

Araç, performansıyla yüzde 18,6 paya ulaştı. Marka 19 bin 656 adetlik toplam hafif ticari araç satışıyla da 2024 yılını 4. sırada tamamladı.

TÜRKIYE PAZARINDA BÜYÜME HAMLESİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gupse Kaplan, Peugeot olarak Türkiye pazarındaki büyüme hamlesinin aralıksız devam ettiğini belirtti.

Kaplan, ''2024’ü de güçlü bir performansla tamamladık. Global tarafta da yükselişimiz sürdü. Aralık ayında gerçekleştirdiğimiz 10 bin 629 adetlik toplam satışla Fransa’dan sonra tüm dünya genelinde en fazla Peugeot'nun satıldığı ikinci ülke olduk. 2024 yılını da global sıralamada 5’inci ülke olarak tamamladık'' açıklamasında bulundu.

Türkiye pazarında en fazla satılan Peugeot modelinin 2008 olduğunu ifade eden Kaplan, Peugeot 2008, 18 bin 612 adetlik toplam satışına ulaştığını, B-SUV segmentini de lider olarak tamamlayan 2008'in elektrikli versiyonuyla da çok iddialı bir yılı geride bıraktığını belirtti.

PEUGEOT 408 SATIŞINDA LİDER TÜRKİYE

Kaplan, E-2008 ile segmentinde satılan her 4 elektrikli araçtan birinin satışına imzamızı attıklarını ve yılı lider tamamladıklarını belirterek şöyle konuştu:

''C-SUV segmentindeki yenilikçi modelimiz Peugeot 408 ile de 11 bin 986 adetlik satış rakamına ulaştık. Bu rakam bizi bir kez daha dünyanın en fazla Peugeot 408 satılan ülkesi yaptı. 2024, BEV modellerimiz için de hareketlenme yılı oldu.''

Sene başından itibaren 208, 2008 ve 308 modellerimizin elektrikli versiyonlarını satışa sunmaya başladıklarını ve devamında da ikinci yarıda önce yeni 3008 ve kasım ayından itibaren yeni 5008’in elektrikli versiyonlarını satışa sunduklarını belirten Kaplan, bu anlamda artık çok güçlü bir ürün gamına, ürün ailesine sahip olduklarını belirtti.

Kaplan, ''2025 yılında tamamlanmış elektrikli araç ailemizle çok daha güçlü olacağız'' ifadesini kullandı.