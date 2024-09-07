Pirelli Stella Bianca lastikler, 10 bin 400 kilometre yol kat etti

Yayınlanma: 07.09.2024 - 10:32

Güncelleme: 07.09.2024 - 10:32

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1927 tarihli orijinalin yeniden üretimi olan lastiklerle yapılan yolculuk, 1920'lerden bu yana tarihi koleksiyoncu otomobillerine yönelik bir seri olan Collezione lastiklerle donatılan 1929 model OM 665 Superba ile gerçekleştirildi.

Otomobilin sahibi Gianni Morandi ve yardımcı pilotu Marco Morosinotto, Siena yakınlarındaki Poggibonsi'den yola çıktı ve yolculuğa resmi olarak Pirelli'nin Milano'daki genel merkezinden başladı.

15 günde Norveç'in Kuzey Burnu'na ulaşan otomobil, 2 hafta sonra İtalya'ya döndü.

Yolculuk, orijinaliyle aynı eski tip görünüme sahip olan ama şimdi daha yüksek teknolojilerle üretilen Pirelli Stella Bianca lastikler için bir dönüm noktası oldu.

28 gün süren yolculukta 10 bin 400 km yol kat edildi ve yaklaşık 190 saatlik sürüş gerçekleştirildi. Ekip yol boyunca dik yokuşların ve inişlerin yanı sıra kurudan engebeliye zorlu arazilerin, ıslaktan kaygana sürekli değişen asfalt koşullarının üstesinden geldi.

Toskanalı koleksiyoncu 120 km/s azami hıza ulaşabilen ve ortalama 80-90 km/s hızı koruyabilen otomobilinin direksiyonunda tüm Avrupa iklimlerini deneyimledi.

Toskana'nın sıcağında başlayan yolculukta havanın bu mevsim 10 dereceye kadar serinlediği Danimarka ve Norveç'in daha soğuk bölgelerinden geçildi.

Gezginler, dönüş yolunda Finlandiya ve İsveç'ten sonra Almanya'dan geçerken Frankfurt'ta büyük bir Pirelli lastik bayisi olan Driver Center'da bir mola verdi. Yolculuğun en önemli duraklarından biri İsveç'in Laponya bölgesindeki ünlü Pirelli Sottozero Test Merkezi oldu.