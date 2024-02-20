Porsche minibüs fikrine sıcak bakıyor: Tasarım şefi açıkladı...

Porsche Tasarım Şefi Peter Varga, bir spor otomobil olmasa da bir minibüsün markaya yakışacağına inanıyor, ancak Porsche'deki herkes aynı görüşü paylaşmıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 14:06
Porsche minibüs fikrine sıcak bakıyor: Tasarım şefi açıkladı...
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Porsche'nin tasarım şefi Peter Varga, markanın 2020'de tanıtılan Vision Renndienst konseptinden ilham alarak minivan dünyasına girme arzusunu dile getirdi.

Porsche en çok bir spor otomobil üreticisi olarak bilinse de Cayenne, Macan, Taycan ve Panamera gibi araçlar, pazarın yeni segmentlerine girmeye istekli olduğunu kanıtlıyor. Porsche tasarım patronu Peter Varga geçtiğimiz günlerde Top Gear Hollanda ile konuştu ve Renndienst minibüsüne olan düşkünlüğünü dile getirdi.

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'NEDEN OLMASIN'

"2020'deki minibüsü gerçekten seviyorum" ifadelerini kullanan Varga böyle bir minibüsün Porsche markası için uygunluğu sorulduğunda ise "Bence öyle. Güzel bir araba, iyi görünüyor ve neden olmasın? Bir ürün, bir fikir ya da yeni bir otomobil konsepti olarak minibüs, lüks ile birleştiğinde artık çok ilginç" ifadelerini kullandı.

Varga bu açıklamayı Singapur'da yeni Macan için düzenlenen bir lansman etkinliği sırasında yaptı. Toyota Alphard ile karşılaştırdı ve böyle bir aracın Porsche markası için ilginç olabileceğini belirtti ve şöyle konuştu:

"Burada (Singapur'da), örneğin, geniş koltukları olan bir minibüsün arkasında oturuyorsunuz. Bir minibüsle bu şekilde gidebilirsiniz. Belki Porsche için ilginç bir yeni ürün olabilir. Bu benim kişisel görüşüm."

MERKEZİ SÜRÜŞ

Varga, "İşe yaramayacak tek şey sürücünün merkezi oturma pozisyonu," diye belirtti ve "Günlük hayatta işe yaramıyor. Hiçbir şey göremiyorsunuz, diğer sürücüleri göremiyorsunuz. Bir yarış arabası için harika bir sürüş pozisyonu. Belki minibüsü normal bir oturma pozisyonu ile tasarlayabiliriz" dedi.

'BİZ BİR SPOR OTOMOBİL ÜRETİCİSİYİZ'

Porsche, Renndienst'i 2020'de tanıtmış olsa da, 2018'de tasarladı ve tam ölçekli bir model üretti. Porsche'nin satış ve pazarlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi Detlev von Platen, 2021'in başlarında, minibüsün üretim versiyonunu yapmanın gündemde olmadığını belirterek, "Biz bir spor otomobil üreticisiyiz, öyleydik ve öyle olacağız" dedi.


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