Porsche son çeyrekteki zararını açıkladı: 1 milyar dolar eşiği aşıldı!

Porsche'den yapılan açıklamada, üçüncü çeyrekte beklenenden daha büyük bir işletme zararı kaydedildiği paylaşıldı. Elektrikli araçlara geçişin yavaşlaması ve markanın en büyük pazarı olan Çin'de düşen satışları durdurmak için mücadele edildiği vurgulanırken Alman spor otomobil üreticisinin daha da derin bir krize sürüklediği söylendi.

Bu haber, 2022'de halka açıldığında Alman mühendislik becerisinin simgesi olarak lanse edilen otomobil üreticisinin, son aylarda, özellikle ABD'nin ithalat vergileri ve Çin'deki amansız fiyat savaşı nedeniyle nasıl yoldan çıktığını ortaya koydu.

Grup, geçen ay açıklanan elektrikli araç genişlemesindeki büyük geri adımın masraflarının etkisiyle, bir önceki yılın aynı dönemindeki 974 milyon Euro kâra kıyasla 966 milyon Euro (1,1 milyar dolar) işletme zararı açıkladı.

Visible Alpha tarafından ankete katılan analistler, temmuz-eylül döneminde 611 milyon Euro işletme zararı bekliyorlardı.

2026 İÇİN UMUTLU BEKLEYİŞ

Porsche'nin finans direktörü Jochen Breckner, 2026 için kâr marjının yüksek tek haneli bir yüzdeye çıkmasını beklediklerini söyledi. Porsche, bu yıl için en iyi senaryoda yüzde 2'lik bir kâr marjı öngörüyor.

Breckner, “2025'in, 2026'dan itibaren Porsche için belirgin bir iyileşmenin öncesinde bir dip olmasını bekliyoruz” dedi ve işçi temsilcileriyle yürütülen yeniden yapılandırma görüşmelerinde büyük ölçekli çözümlerin gerekli olduğu uyarısında bulundu.

Breckner, ABD'nin ithalat vergilerinin bu yıl yaklaşık 700 milyon Euro'luk bir darbeye neden olacağını belirterek, Porsche'nin 2024 için ödenen tercihli hisse başına 2,31 Euro'dan önemli ölçüde daha düşük bir 2025 temettü önerisinde bulunacağını ekledi.

FİYATLAR DAHA DA ARTACAK

Breckner, şirketin gümrük vergisi maliyetlerini tüketicilere yansıtması nedeniyle Porsche fiyatlarının önümüzdeki aylarda ABD'de daha da artacağını söyledi.

Ana şirket Volkswagen'in CEO'su da olan Porsche CEO'su Oliver Blume, uzun süredir yatırımcıların ikili rolünü eleştirmesi üzerine, 2026'nın başında Porsche'deki üst düzey görevini eski McLaren Automotive CEO'su Michael Leiters'e devredecek.

Leiters, Avrupa'nın zor durumdaki otomotiv sektörünün en büyük krizlerinden birini devralacak.

DAHA FAZLA İŞTEN ÇIKARMA OLASILIĞI

Bir zamanlar Porsche ve ana şirket Volkswagen için önemli bir kâr kaynağı olan Çin'e gelince, Breckner satışların bu yılki düşüşün 2026'ya kadar devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Breckner, “Genel piyasa koşullarının öngörülebilir gelecekte iyileşmeyeceğini varsaymak zorundayız” dedi.

Porsche, bu yıl geçici işçiler için 2 bin kişilik işten çıkarmaya ek olarak, önümüzdeki yıllarda 1.900 kişilik işten çıkarma planlıyor. Ayrıca yıl sonuna kadar ikinci bir önlem paketi bekleniyor.

Müzakereleri devam eden ikinci bir maliyet tasarrufu önlemleri paketi hakkında sorulan soruya Breckner, Porsche'nin işten çıkarmalardan ziyade maaş seviyeleri ve ek yan haklara odaklanan “önemli önlemler” hedeflediğini söyledi.

Bu yıl bir dizi kâr uyarısının ardından, otomobil üreticisi cuma günü 2025 yılı hedefini koruyarak, satışlardan elde edilecek kârın geçen yılki yüzde 14'lük seviyeden yüzde 2'ye düşeceğini öngördü.

YIL SONU BEKLENTİSİ

Porsche, elektrikli araç stratejisinin revizyonu, şirket içi pil üretiminin durdurulması kararı ve yeniden yapılandırma maliyetleri nedeniyle yılın tamamında 3,1 milyar Euro'luk bir kâr düşüşü bekliyor.