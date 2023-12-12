Porsche'nin ikinci elektrikli modelinde sona doğru: Cayenne ve Panamera ayrıntısı

Yayınlanma: 12.12.2023 - 13:00

Güncelleme: 12.12.2023 - 13:00

Yeni Porsche Macan EV'nin iç mekânının ilk görüntüsü yayımlandı ve yeni Panamera ve Cayenne'de bulunanlardan farklı olmayan yüksek teknolojili bir tasarımın ortaya çıktığı görüldü. Yeni orta boy tamamen elektrikli SUV, Taycan sedan ve shooting brake estate'ten sonra ikinci tamamen elektrikli Porsche modeli olarak önümüzdeki yıl tanıtılacak.

Elektrikli Macan'ın iç tasarım dilinin temelini, tüm Porsche modellerinde ortak olan tipik sürücü odaklı unsurlar oluşturuyor. Gösterge panelinin en yüksek noktasının her zaman sürücü ekranının merkezi olması ve Sport Chrono paketinin bir parçası olarak sunulan opsiyonel merkezi kronometre bu unsurlar arasında yer alıyor.

Porsche Panamera

Bunun altında, uydu navigasyonunda akıllı yönlendirme ve halka açık hızlı şarj ağı bilgilerinin canlı güncellemeleri gibi elektrikli sürüş özelliklerinin daha fazla entegrasyonunu sağlayan yeni bir Porsche arayüzünü çalıştıran 12,3 inçlik bir ana dokunmatik ekran yer alıyor. Tanıdık direksiyon simidinin arkasında, geniş ekran haritalamadan geleneksel kadranlara kadar her şeyi görüntüleyebilen, tamamen yapılandırılabilir kavisli bir gösterge paneli yer alıyor.

Gösterge panelinin ilerisinde, diğer Porsche modellerinde olduğu gibi araç hareket halindeyken sürücü tarafından görülemeyen opsiyonel bir yolcu ekranı yer alıyor. Her iki ekran da ön panel boyunca uzanan siyah bir çubuğa entegre edilmiş ve bu çubuk aynı zamanda sürüş seçim düğmesini de barındırıyor. Macan EV için yeni olan, Porsche'nin Audi ve Mercedes gibi rakiplerine kıyasla tarihsel olarak uyguladığı bir unsur olan iç ortam aydınlatmasının genişletilmiş kullanımı.

Porsche Cayenne

Orta konsolda, yakın zamanda tanıtılan Cayenne ve Panamera'da bulunan klima kontrol panelinin aynısı yer alıyor. Ancak koltuklar arasında herhangi bir mekanik donanım bulunmayan Macan, altında ekstra saklama alanı bulunan bir tür yüzer köprüye sahip.