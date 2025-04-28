Proace ailesi büyüyor

Yayınlanma: 28.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 28.04.2025 - 04:00

Toyota, tamamen yeni segmentelerde yer alan Proace modellerini de ürün gamına ekleyerek geniş bir yelpazeye sahip hafif ticari araç ürün gamı oluşturdu.

Orta ölçekli van segmentinde büyük bir iddiaya sahip olacak yolcu taşıma versiyonu Proace Verso ile birlikte yük taşıma versiyonu Proace Cargo satışa sunuldu. Buna ek olarak mayıs ayından itibaren ürün gamına eklenecek Proace Max büyük boy van segmentindeki temsilcileri olacak.

Önümüzdeki dönemde satışa sunacağı Proace Max Kamyonet ise kamyonet segmentindeki temsilcisi olarak Toyota’yı hafif ticari araç segmentinde tam kapsayıcılığa kavuşturacak. Tüm bu 7 farklı model ile birlikte Toyota, tamamen farklı müşteri beklentilerine ve işkollarına hitap edecek. Toyota sadece ürünleriyle değil, aynı zamanda üstün hizmetleriyle de sektördeki farkını ortaya koymaya devam edecek.

Genişleyen hafif ticari araç model ailesinde orta boy van segmentinde yer alan Proace Verso lansmana özel 1 milyon 890 bin TL’den ve Proace Cargo lansmana özel 1 milyon 390 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Büyük boy van segmentinde konumlanan Proace Max ise mayıs ayından itibaren Toyota plazalarda yerini alacak.