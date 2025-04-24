Toyota yeni ticari modellerini satışa sunuyor

Yayınlanma: 24.04.2025 - 16:46

Güncelleme: 24.04.2025 - 17:30

Toyota’nın kendi segmentlerinde önemli başarılara imza atan Hilux, Proace City ve Proace City Cargo’dan oluşan modellerine yeni hafif ticari araçlar eklendi. Toyota, tamamen yeni segmentelerde yer alan Proace modellerini de ürün gamına ekleyerek geniş bir yelpazeye sahip hafif ticari araç ürün gamı oluşturdu.

Orta ölçekli van segmentinde büyük bir iddiaya sahip olacak yolcu taşıma versiyonu Proace Verso ile birlikte yük taşıma versiyonu Proace Cargo satışa sunuldu. Buna ek olarak Mayıs ayından itibaren ürün gamına eklenecek Proace Max büyük boy van segmentindeki temsilcileri olacak. Önümüzdeki dönemde satışa sunacağı Proace Max kamyonet ise kamyonet segmentindeki temsilcisi olarak Toyota’yı hafif ticari araç segmentinde tam kapsayıcılığa kavuşturacak.

Tüm bu 7 farklı model ile birlikte Toyota, tamamen farklı müşteri beklentilerine ve iş kollarına hitap edecek. Toyota sadece ürünleriyle değil, aynı zamanda üstün hizmetleriyle de sektördeki farkını ortaya koymaya devam edecek.

YENİ PROACE VERSO KONFORLU YOLCULUĞU BAMBAŞKA BİR YERE TAŞIYOR

Özellikle transfer firmaları ve müşteri taşıma ihtiyacı olan firmalar için kusursuz bir tercih olarak öne çıkan Proace Varso, 9 koltuklu araçlara özel binek araç sınıflandırmasına sahip. 1 milyon 890 bin TL’den başlayan lansman özel fiyatlarla sunulan model, yüzde 15 ÖTV avantajı ve düşük MTV avantajının yanı sıra köprü ve otoyol sınırlamasının olmaması, her yıl muayene zorunluluğuna sahip olmaması gibi avantajlarla geliyor.

Passion ve Passion X-Pack olmak üzere iki donanım seviyesiyle sunulan model, standart olarak LED farlar ve LED gündüz farları ve 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar gibi dış donanımlara sahip. Sağda ve solda yer alan sürgü kapılar ise her koşulda araca erişimi kolaylaştırıyor.

Ön ve arka park sensörlerine sahip Proace Verso, aynı zamanda 180 derece açıya sahip geri görüş kamerası, farklı sürüş modlarına sahip Toyota Traction Select de yer alıyor. Ayrıca Yokuş Kalkış ve İniş Sistemi, Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, Aktif Şerit Takip Sistemi, Fren Destekli Aktif Ön Çarpışma Uyarıcısı gibi gelişmiş güvenlik sistemleri bulunuyor.

Ürün gamının en üzerinde ise Passion X-Pack versiyonu konumlanıyor. Zengin standart donanımlara ek olarak; Passion X-Pack’te perdeli panoramik cam tavan, otomatik sürgü kapılar ve eller serbest giriş Sistemi bulunuyor. Verimli ve güçlü 2.0 L 180 beygir dizel motora sahip Proace Versso, 8 ileri otomatik şanzımanla eşleştirildi. Araçta tüm koltuklar kullanımdayken 1384 litrelik, 3. sıra koltuklar katlanmışken 2400 litrelik ve 2. sıra koltuklar da katlanmışken yaklaşık 3300 litrelik bir hacim elde ediliyor.

YENİ PROACE CARGO HER YÜKÜN ÜSTESİNDEN GELMEYE HAZIR

Orta boy van segmentinde yer alan ve yük taşıma odaklı Proace Cargo, KOBİ’ler, esnaflar ve yük taşıma ihtiyacı olan firmalar için ideal özelliklere sahip. Türkiye’de uzun gövde ve Flame donanım paketiyle 1 milyon 390 bin TL’den satışa sunulan model, kolay kullanımı ve üst düzey yük taşıma kapasitesiyle öne çıkıyor.

10 inç dijital gösterge ekranı ve 10 inç multimedya ekranı ve teknolojik dijital sistemlerle donatıldı. Ayrıca Apple CarPlay ve Android Auto destekli multimedya sistemi ve USB bağlantısı ile kullanıcılarına dijital dünyayla her zaman bağlantıda kalma imkanı sunuyor. 2.0 L 145 beygir güç üreten dizel motor ile sunulan Yeni Proace Cargo, 6 ileri manuel şanzımanla eşleştirildi. Yeni Proace Cargo’da katlandığında masaya dönüşebilen orta yolcu koltuğu, arka park sensörleri ve 180 derece geri görüş kamerası gibi donanımlar da standart olarak yer alıyor.

Yük taşıma kapasitesi açısından oldukça iddialı olan model, 3 Euro palet taşıyacak şekilde 6600 litrelik hacmiyle ve 1360 kilogram sürücü hariç istiap haddi ile dikkat çekiyor. 180 derece açılabilen arka kapıları ve sağ/sol sürgü kapıları her koşulda yüklemeyi kolaylaştırıyor. Modelde Hız Limitleme ve Hız Sabitleyici, Şerit Takip Sistemi ve Aktif Fren Destekli Ön Çarpışma Uyarı Sistemi gibi özellikler de yer alıyor.

TOYOTA’NIN BÜYÜK BOY VAN MODELİ YENİ PROACE MAX MAYIS’TA TÜRKİYE’DE

Üst yapı firmaları, KOBİ’ler, esnaf ve yük taşıma ihtiyacı olanlar için ideal bir tercih olan Proace Max, şık tasarımı, kolay kullanımı, yüksek taşıma kapasitesi, verimli motoru ve farklı gövde seçenekleriyle tercih edilebilecek.

Uzun aks aralığına sahip olarak sunulacak yeni model, panel van ve kasalı kamyonet olarak iki farklı seçeneğe sahip olacak. Proace Max’in panel van versiyonu, 5 euro palet kapasiteli 15 metreküp yük bölümü hacmi, 1335 kilogram sürücü hariç istiap haddi, 270 derece açılabilen arka kapıları, sağda sürgü kapısı, kargo bölümünde LED aydınlatma gibi özellikleriyle farklı taşıma ihtiyaçlarını karşılıyor. Büyük arka kapıları ve düşük eşik yüksekliği, kullanıcılara pratiklik sağlıyor. Tüm taşıma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilen 180 beygir güce sahip 2.2 litrelik dizel motora sahip model, 6 ileri manuel şanzımanla eşleştirildi.

10 inç multimedya ekranı ve 7 inç dijital göstergelere sahip Proace Max standart olarak çift bölgeli otomatik klima, arka park sensörleri, 16 inç çelik jantları ve geri görüş kamerasına sahip. Ayrıca bir çalışma masasına dönüşebilen ön orta yolcu koltuğuyla mobil ofis özelliği ve ön konsolda ev tipi 230V priz de kullanıcıların iş hayatında kolaylık sağlıyor.

TİCARİ ARAÇTA TOYOTA FARKI VE 10 YILA KADAR GARANTİ AVANTAJI

Hafif ticari araç müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak hizmetler sunan Toyota, binek araçlarında olduğu gibi Toyota Professional hafif ticari araçlarının tamamı Toyota Garanti ON programı kapsamında yer alıyor. Bu sayede aracın her periyodik bakıma girmesiyle birlikte 10 yıl / 160 bin kilometreye kadar garantiye ücretsiz olarak sahip olmak mümkün.