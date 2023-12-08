Renault 2027 Türkiye planlarını açıkladı

Yayınlanma: 08.12.2023 - 14:56

Güncelleme: 08.12.2023 - 14:56

Renault Global CEO'su Fabrice Cambolive, Renault Group Türkiye CEO'su Jan Ptacek, MAiS AŞ CEO'su Dr. Berk Çağdas ve Renault Group Endüstri ve Kalite Direktörü Thierry Charvet'nin katılımıyla Mandarin Oriental Bosphorus'ta "Renault Uluslararası 2027 Oyun Planı" başlıklı bir basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda verilen bilgiye göre, Bursa Oyak Renault fabrikasında 2027 yılına kadar 4 yeni Renault modeli üretilecek. Bu modellerden üçü, B ve C SUV segmentindeki müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış SUV modeller olacak. SUV ailesinin ilki olan Yeni Renault Duster, hibrit motor seçeneğiyle 2024 yılının ikinci yarısında Türkiye'de satışa sunulacak.

Marka, 2027 yılına kadar Türkiye'deki satışlarının üçte birinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefliyor. Türkiye için büyük önem taşıyan bu iddialı planı hayata geçirmek amacıyla Renault Group, OYAK ile birlikte 400 milyon avronun üzerinde yatırım yaparak Oyak-Renault ortak girişimiyle Türkiye'de yeni model ve motor üretimine başlamayı planlıyor.

2027 yılına kadar, Renault'nun ürün gamında hibrit ve elektrikli araç satışlarında önemli bir artış yaşanacak ve Türkiye'de pazarın dönüşümüne katkı sağlanacak.

Türkiye'de 2025 yılına kadar yeni nesil hibrit bir motor da yerelleştirilecek. Her yeni yerelleştirilmiş modelde bir hibrit motor seçeneği de sunulacak. 2027 yılında Türkiye'deki elektrikli araç satışlarının, toplam Renault satışlarının üçte birine ulaşması hedefleniyor.

Renault Group, 2026 yılına kadar OYAK Renault fabrikasında yeni bir modüler platformu da hayata geçirmeye odaklanıyor.

Halihazırda üretiminin yüzde 75'ini Avrupa'ya ihraç eden OYAK Renault fabrikasını, 2027 yılına kadar dünya ülkeleri için küresel bir ihracat merkezi haline getirmeyi hedefleyen Renault, geleceğin C SUV modellerini 50'den fazla ülkeye ihraç ederek küresel varlığını genişletecek.

Renault Markası CEO’su Fabrice Cambolive, OYAK birlikte 7,5 milyondan fazla otomobil üretildiğini ve Türkiye’deki her 7 otomobilden biri Renault logosu taşıdığını söyledi. Cambolive, “Yeni planımızla hedefimiz Türkiye’de pazar lideri olmak, özellikle SUV segmentinde güçlü bir varlık geliştirmek, hibrit ve elektrikli araçlara dayalı bir elektrifikasyon stratejisi uygulamak.

Bursa fabrikamızı sadece Avrupa’nın değil, dünyanın diğer ülkelerinin de ihracat merkezi haline getireceğiz” dedi. Türkiye’de Renault markası ve kullanıcılar arasında derin bir bağ bulunduğunu ve Türkiye’nin bir Renault ülkesi olduğunu belirten MAİS A.Ş. CEO’su Dr. Berk Çağdaş da “2024 yılından itibaren Türkiye’de yerlileştirmeyi planladığımız 3 SUV arasından ilki olacak Yeni Renault Duster’ı duyurmak istiyorum. Yeni Renault Duster’ın, Duster modelinin başarı hikayesini sürdüreceğine eminim. Duster ve yeni SUV’larla birlikte, Renault markası tam bir SUV yelpazesine sahip olacak”