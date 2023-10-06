Rolls-Royce'un başına yeniden bir İngiliz geçiyor

Yayınlanma: 06.10.2023 - 16:47

Güncelleme: 06.10.2023 - 16:47

Lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce'dan emekliye ayrılan Torsten Müller-Ötvos'un yerine Chris Brownridge'in geçeceğini doğrulamasının ardından Rolls-Royce yeniden bir İngiliz patrona sahip olacak.

Halihazırda BMW İngiltere'nin icra kurulu başkanı olan Brownridge, 1 Aralık'ta Rolls'un Goodwood'daki merkezinde görevi devralacak. Brownridge, Rolls-Royce'un Spectre elektrikli coupe'sinin ilk örneklerini müşterilere teslim ederek tam elektrikli yolculuğuna başladığı sırada gelen bu atamadan onur duyduğunu ifade etti ve şöyle konuştu:

"Bu büyük İngiliz markasına, uzun ve dikkate değer öyküsünün böylesine önemli bir anında liderlik etmek üzere davet edilmek olağanüstü bir ayrıcalıktır.

Torsten'i CEO olarak takip edeceğim için şanslıyım. Onun marka için ortaya koyduğu vizyon ve hırs sayesinde Rolls-Royce bugün son derece güçlü bir konumda ve gelecek için güven dolu.

Rolls-Royce hikâyesinin bir parçası olmaktan kesinlikle çok memnunum ve hepimizi bekleyen zorlukları ve fırsatları kucaklamak için sabırsızlanıyorum."

14 YILIN ARDINDAN AYRILIYOR

Alman Müller-Ötvos 14 yılın ardından görevinden ayrılıyor ve 1904 yılında Charles Rolls ve Henry Royce'u birlikte çalışmaya ikna eden Claude Johnson'dan bu yana şirketin en uzun süre görev yapan patronu oluyor.

Rolls-Royce her yıl Birleşik Krallık ekonomisine yarım milyar Pound'un üzerinde katkıda bulunuyor ve Batı Sussex'teki işgücü 2 bin 500'ün üzerinde.

"Rolls-Royce'a liderlik etmek profesyonel hayatımın en büyük ayrıcalığı ve zevki oldu'' diyen Müller-Ötvos ise şöyle konuştu:

''Olağanüstü ekibimle birlikte Birleşik Krallık ekonomisine ve İngiltere'nin dünyanın en iyi lüks ürünlerini üretme becerisinin küresel ölçekte tanınmasına önemli katkılarda bulunmaktan gurur duyuyorum."

BMW Group İcra Kurulu Başkanı Oliver Zipse ise Müller-Ötvos'un başarılarını takdir ederek şu ifadeleri kullandı:

"Torsten'in olağanüstü liderliği, sarsılmaz bağlılığı, net vizyonu ve güçlü, odaklanmış bir ekip kurma konusundaki olağanüstü yeteneği, Rolls-Royce'un bugün olduğu gibi dünya standartlarında lüks bir marka haline gelmesine yardımcı oldu. Kendisine gelecekteki çalışmalarında en iyi dileklerimizi sunuyoruz."