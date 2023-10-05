Toyota'dan sürdürülebilir mobilite deneyimi: Hidrojen uygulamaları gündemde

Yayınlanma: 05.10.2023 - 16:14

Güncelleme: 05.10.2023 - 16:14

Toyota, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin (IPC) dünya çapındaki mobilite partneri olarak Paris 2024 için mobilite konseptini açıkladı.

Şirket açıklamasına göre, Toyota, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın değerlerini de paylaşarak herkesi kapsayacak şekilde atletler, resmi görevliler, gönüllüler, medya ve seyircilere yönelik sürdürülebilir mobilite çözümleri sunacak.

Herkese eşit hareket özgürlüğü sunma hedefiyle bir mobilite şirketine dönüşen Toyota, Paris 2024'te kapsayıcı ve sürdürülebilir mobilitenin en yenilikçi halini sergileyecek.

Toyota'nın yeni mobilite ürünleri, herkes için hareket kolaylığı sağlamak üzere tasarlanmış kişisel ve grup mobilite ürünleri sunacak. Toyota, Paris 2024'te diğer mobilite çözümlerinin yanı sıra C + walkS, C + walkT, tekerlekli sandalye e-çekicileri, 250 APM ve 150 tekerlekli sandalye erişimine uygun Toyota Proace gibi 700 mobilite ürünü sunmayı planlıyor. Bu şekilde Toyota, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda şimdiye kadar görülen en kapsayıcı ve sürdürülebilir mobilite filosuna erişmelerini sağlayacak.

TEKERLEKLİ SANDALYE SAĞLAYACAK

Paris 2024'te Toyota, 250 civarında bireysel elektrikli araca yer verecek. Koltuklu C+walkS ve ayakta kullanılan C+walkT dikkat çeken mobilite çözümlerinden olacak. Her iki araç da maksimum 6 km/s hızda hareket ediyor ve ön engel tanıma sistemiyle sürücülerin ve yayaların güvenliğini sağlıyor.

Toyota, aynı zamanda tekerlekli sandalye kullanıcıları için sıfır emisyonlu e-çekicileri tedarik edecek. Ayrıca bu araçlardan 50 tanesi Paris 2024 boyunca Paralimpik Köyü'nde sunulacak, 150 adet ise Paralimpik Oyunları’nın açılış seremonisinde engelli atletlerin ulaşımını sağlayacak.

Paralimpik Köyü'nde kişisel mikro mobilite çözümlerinin yanı sıra paylaşımlı mobilite hizmetleri de sunulacak. KINTO Share mobil uygulamasıyla tüm operasyonların daha verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Tüm bunlara ek olarak Toyota 250 adet sıfır emisyonlu elektrikli APM araçlarıyla da insanların ulaşımını sağlayacak. Tokyo 2020 Oyunları'nda büyük başarı elde eden APM'ler yeniden tasarlanarak Avrupa'da üretildi. Bu araçlar atletlerin ve görevlilerin yanı sıra tekerlekli sandalye kullananlar dahil fiziksel engelleri olan izleyiciler düşünülerek tasarlandı. APM'ler, Paris 2024 boyunca ana servis aracı olarak görev yapacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAÇ FİLOSU

Toyota karbon nötr hedefine paralel olarak Paris 2024'e farklı güç ünitelerine sahip çevreci araçlarını getirecek. 2 bin 650 adedin üzerinde tam hibrit, plug-in hibrit, tam elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli aracı kullanacak olan Toyota, Paris 2024’ün önceki oyunlara göre yüzde 50 oranında karbon emisyonlarını azaltılmasına katkı sağlayacak.

TOYOTA MİRAİ

Toyota'nın Paris'te kullanacağı araçları arasında tam elektrikli Toyota bZ4X, Proace and Proace Verso ile plug-in hibrit RAV4, tam hibrit Toyota Corolla TS, Yaris Cross, ve Highlander ile hidrojen yakıt hücreli Toyota Mirai de yer alacak.

Toyota, Paris 2024'e 500 adet hidrojen yakıt hücreli Mirai tedarik edecek. Mirai, Toyota’nın sıfır emisyonlu araçlar sunma konusundaki kararlılığının en dikkat çekici örneklerinden biri olarak hidrojen yakıt hücresiyle çalışıyor. Elektrikli mobilitenin sunduğu avantajları, eşsiz konfor ve hızlı şarj ile kombine eden Mirai, Toyota’nın karbonsuz topluma ulaşma hedefini temsil ediyor.

HİDROJEN UYGULAMALARI

Toyota, hidrojenin düşük karbon emisyon ve daha sürdürülebilir bir toplumun yaratılması için kilit bir nokta olduğuna inanıyor. Bu nedenle marka Paris 2024 süresince, hidrojenle çalışan mobilitenin sınırlarını daha da zorlayan çözümlerini ve sürdürülebilir bir hidrojen ekosistemi oluşturma vizyonunu sergileyecek.

Paris 2024'te sergilenecek hidrojen uygulamaları arasında, özellikle bu etkinlik için dönüştürülmüş iki FCEV şehir içi otobüsü bulunuyor. Otobüsler erişilebilirlik ve takım ruhu göz önünde bulundurularak tasarlandı ve tüm tekerlekli sandalye ekibini tek bir otobüste taşıyabilecek.

Toyota'nın yakıt hücresi teknolojisi, FCEV motorlu teknelerde, otobüslerde, hidrojen Hilux prototipinde ve Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'ndaki operasyonları desteklemek için diğer çözümlerde mevcut olacak.

40 ÜLKEDEN 200 SPORCU

Toyota'nın Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları ile ortaklığı, spor ve sporcuların hedeflerine ulaşmak için zorluklarla karşılaşma ve üstesinden gelme şeklinden ilham alıyor ve daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir topluma giden yolu gösteriyor. Bu anlayışla Toyota, Paris 2024'e katılmak için 40 ülkeden yaklaşık 200 sporcunun destekçisi olarak da eğitimlerinin bir çatı altında olmasını sağlıyor. Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları, Toyota'nın temel değeri olan sürekli iyileştirme ve zorlukların üstesinden gelme arzusunu da somutlaştırıyor.