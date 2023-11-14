SAIC-GM Çin'de Tesla ile ortaklık oldu

Yayınlanma: 14.11.2023 - 17:48

Güncelleme: 14.11.2023 - 17:48

SAIC ve General Motors arasındaki Çin ortak girişimi, 2023'ün sonundan itibaren GM Ultium platformunu temel alan tamamen elektrikli Cadillac ve Buick modellerinin sahiplerinin, uygulamaları aracılığıyla Çin'deki Tesla Süper Şarj Cihazlarını ve Hedef Şarj Cihazlarını aramasına ve bunlara erişmesine olanak tanıyacak.

Şu ana kadar 10 adet Supercharger ve 200'ün üzerinde Destination Charger bulunuyor, ancak bu sayı gelecekte artacak. SAIC General Motors basın açıklamasına göre, Tesla'nın Çin anakarasında 1.800'den fazla Supercharger lokasyonu, 11 binden fazla istasyonu ve 700'den fazla lokasyonda 2 binden fazla hedef şarj cihazı bulunuyor.

500 BİNDEN FAZLA ŞARJ İSTASYONU

SAIC-GM ayrıca Çin'de kendi şarj ağını da kuruyor. Şimdiye kadar yapılan toplam 246 şarj terminali ile 52 kendi markalı şarj istasyonundan oluşuyor. Buna ek olarak otomobil üreticisi, diğer şarj noktası operatörleriyle ortaklık kurarak müşterilerine Çin genelinde 320 kentte 500 binden fazla şarj istasyonuna erişim sağladığını söylüyor.

Haziran ayında General Motors, Tesla ile Kuzey Amerika için bir şarj altyapısı ortaklığına girdi. Yeni GM elektrikli araçları 2025 yılından itibaren Tesla'nın ''Kuzey Amerika Şarj Standardı''na (NACS) sahip olacak. GM, Kuzey Amerika için böyle bir ortaklığı duyuran Ford'dan ikinci otomobil üreticisi oldu. O zamandan bu yana, üreticiler birbiri ardına aynı yolu izliyor.