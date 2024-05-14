Seat'tan mayıs ayı kampanyası: Leon, Ibiza ve Arona'da sıfır faiz...

Seat'tan yapılan açıklamaya göre mayıs boyunca Ibiza, Leon ve Arona modellerinde faiz sıfırlandı. İşte Seat Leon, Ibiza ve Arona fiyatları ile çekilebilecek kredi miktarı...

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Yayınlanma: 14.05.2024 - 15:25
Seat'tan mayıs ayı kampanyası: Leon, Ibiza ve Arona'da sıfır faiz...
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Seat modellerinde, mayıs ayına özel 'yüzde 0 faiz' fırsatı yaşanıyor.

Şirketten yapılan açıklama göre, Seat, mayıs boyunca Ibiza, Leon ve Arona modellerinde faizi sıfırladı.

Kampanya ile tüm Ibiza ve Arona'larda 125 bin liradan 12 ay vadede 0 faizli taşıt kredisi imkanı sunuluyor. Seat'ın en çok tercih edilen modellerinden Leon'da ise 200 bin liradan 12 ay yüzde 0 faizli taşıt kredisi imkânı mevcut.

Leon modeli 1 milyon 540 bin liradan, Arona 1 milyon 210 bin liradan ve Ibiza 1 milyon 95 bin liradan başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla satılıyor.

2024 model araçlar için geçerli olan bu fırsat, 31 Mayıs'a kadar kampanyaya katılan tüm Seat yetkili satıcılarında devam edecek.


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