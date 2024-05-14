Seat'tan mayıs ayı kampanyası: Leon, Ibiza ve Arona'da sıfır faiz...
Seat'tan yapılan açıklamaya göre mayıs boyunca Ibiza, Leon ve Arona modellerinde faiz sıfırlandı. İşte Seat Leon, Ibiza ve Arona fiyatları ile çekilebilecek kredi miktarı...
Seat modellerinde, mayıs ayına özel 'yüzde 0 faiz' fırsatı yaşanıyor.
Şirketten yapılan açıklama göre, Seat, mayıs boyunca Ibiza, Leon ve Arona modellerinde faizi sıfırladı.
Kampanya ile tüm Ibiza ve Arona'larda 125 bin liradan 12 ay vadede 0 faizli taşıt kredisi imkanı sunuluyor. Seat'ın en çok tercih edilen modellerinden Leon'da ise 200 bin liradan 12 ay yüzde 0 faizli taşıt kredisi imkânı mevcut.
Leon modeli 1 milyon 540 bin liradan, Arona 1 milyon 210 bin liradan ve Ibiza 1 milyon 95 bin liradan başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla satılıyor.
2024 model araçlar için geçerli olan bu fırsat, 31 Mayıs'a kadar kampanyaya katılan tüm Seat yetkili satıcılarında devam edecek.
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