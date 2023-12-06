"Şehrini Geliştir Ankara" ile başkent için ulaşım çözümleri aranıyor

Yayınlanma: 06.12.2023 - 12:47

Güncelleme: 06.12.2023 - 12:47

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ford Otosan ve Bilkent CYBERPARK işbirliğinde 'Şehrini Geliştir Ankara: Akıllı Ulaşım ve Taşımacılık Çözümleri' girişimcilik programı başlıyor.

Ford Otosan açıklamasına göre, ekosistem paydaşları ile birlikte büyük şehirlerin ulaşım sorunlarına verimli ve yenilikçi çözümler üretmeyi amaçlayan program, 2022 yılında İzmir için hayata geçirilmişti.

'Şehrini Geliştir Ankara' programı kapsamında, başkentin toplu ulaşım ve kentsel lojistik trafiğinin yoğun olduğu aktif bölgeler için kent sakinlerinin ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı, yenilikçi ve çevre dostu hareketlilik çözümleri geliştirilecek. Bağlanırlık ve yazılım teknolojilerinden faydalanacak olan program, toplu taşıma, mikromobilite ve ultimodel mobilite, iş ve okul servisleri, ticari filolar, akıllı yük taşımacılığı ve belediye hizmetleri olmak üzere altı ana kategoride fikirleri ve çözümleri desteklemeyi hedefliyor.

Akıllı ulaşım ve hareketlilik odağında fikri olan, çalışmalar yapan start-up’ları, üniversite öğrencilerini, mikromobilite ve teknoloji şirketlerini davet eden program ile sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik odaklı fikirler desteklenecek.

GİRİŞİMCİLERE SUNULACAK FIRSATLAR

Programa seçilen fikirler, eğitim ve mentorluklar ile desteklenecek. Bir ay sürecek yoğun eğitim ve mentorluk sürecinin sonunda geliştirilen fikirler 1 Şubat 2024 Perşembe günü Ankara Teknoloji Köprüsü Kuluçka Merkezi’nde gerçekleştirilecek demoday etkinliğine katılacak. Ekipler, sektör uzmanlarından oluşan jüri heyetine sunum yapacak, öne çıkan projelerin pilot uygulanması sağlanacak.

Kent ve kent paydaşları ile ortak akıl dahilinde kapsayıcı, çözüm odaklı, akıllı ve çevreci hareketlilik modelleri geliştirmek ve bu modeller için çalışan ekosistem oyuncularının yanında olmak isteyen Ford Otosan, birinci seçilen takım tarafından geliştirilen çözümün kentte pilot olarak uygulanmasına destek verecek.

Başvuruların 20 Aralık 2023'e kadar yapılabileceği program ile ilgili detaylara 'sehrinigelistir' Instagram hesabından ulaşılabiliyor.