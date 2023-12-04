Toyota en yeni elektriklilerini ve teknolojilerini sergiledi: 6 yeni modeli duyurdu

Yayınlanma: 04.12.2023 - 15:43

Güncelleme: 04.12.2023 - 15:43

Toyota, 2023 Kenshiki Forum’da en yeni elektrikli konseptlerini, teknolojilerini ve yeniliklerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota, 2024'te üretim versiyonu tanıtılacak Urban SUV konseptinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Aynı zamanda 2025'te yollara çıkacak Sport Crossover ile birlikte Toyota FT-3e ve Toyota FT-Se konseptlerinin Avrupa prömiyerini yaptı.

Toyota Professional ürün ailesinden yeni PROACE, PROACE CITY ve PROACE MAX modelleri de gösterildi. Ayrıca Hilux ürün gamı da, Kenshiki Forum’da gösterilen yeni Hilux Hybrid 48V ile daha da genişletildi.

En güncel elektrifikasyon hedeflerini açıklayan Toyota’nın, Avrupa’da mevcut durumda hibritler dahil elektrik motorlu araçların satış oranı yüzde 71 oldu ve 2024’te yeni elektrikli araçların adetlerinin de artmasıyla bu rakamın yüzde 75’e çıkması bekleniyor.

Toyota, 2026'ya kadar Toyota binek otomobillerden hafif ticari araçlara kadar yaklaşık 15 farklı sıfır emisyonlu araç sunacak. Bu araçlardan 6 adedi ise, özel olarak geliştirilen elektrikli araç platformu üzerine yapılacak. Bununla birlikte bu dönemde Toyota’nın Avrupa’da yıllık satış oranının yüzde 20’sinin tam elektrikli olması, yıllık 250 binden fazla tam elektrikli satışının gerçekleşmesi bekleniyor.

6 ELEKTRİKLİ MODEL GELİYOR

Toyota’nın 'Herkes için Mobilite' stratejisi ve 2040'a kadar Avrupa’da ve 2050'ye kadar küresel ölçekte tam karbon nötrlüğü sağlama taahhüdü, şirketin yeni ürün geliştirme yaklaşımına rehberlik ediyor. Toyota, Kenshiki Forum’da markayı Avrupa’da sıfır emisyona götürecek gelecek ürünler ve teknolojiler hakkında birçok önemli detay açıkladı.

2026'ya kadar özel olarak elektrikli araçlar için yapılmış platforma sahip 6 tam elektrikli modeli sunma hedefinin yanı sıra birçok yeni teknoloji gösterildi. Yeni tanıtımı yapılan Urban SUV ve Sport Crossover konseptleri, geçen yıl tanıtımı yapılan Compact SUV konsepti ve bZ4X markanın 6 tam elektrikli modelinden 4’ünü oluşturuyor. Ayrıca 2026’dan sonraki araçlarda sunulacak yeni nesil batarya teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda da açıklamalar yapıldı.

Toyota, global olarak dünyanın farklı ülke ve bölgelerindeki müşteri ihtiyaçlarına, pazar koşullarına ve yerel altyapıya uygun olarak farklı güç üniteleriyle karbon nötre giden yolda çok yollu bir yaklaşım sunmaya devam ediyor. Bu yaklaşım hibrit, plug-in hibrit, tam elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçları kapsıyor.

Bununla birlikte Toyota’nın 2026 sonrası için geliştirmekte olduğu yeni nesil teknolojiler, araçların geliştirilme, üretilme ve kullanılma şeklini değiştirecek. 'Herkes İçin Mobilite' hedefiyle sıfır emisyonlu mobilitenin erişilebilir olmasını sağlanacak.

Karbon nötr olmaya 360 derecelik bir yaklaşım getiren Toyota, 2030’da tüm üretim tesislerini tamamını karbon nötr yapacak. Açıklanan elektrifikasyon hedefleri kapsamında Toyota, 2035’te Avrupa Birliği, İngiltere ve EFTA ülkelerinde sadece sıfır emisyonlu araç satışı gerçekleştirecek. Bununla birlikte lojistik sürecinde de emisyonları sıfırlamayı hedefleyen Toyota, Avrupa’da Belçika ve çevre ülkelerde hidrojen yakıt hücreli araçlarla lojistiğini gerçekleştirmeye başladı. 2040’ta ise satın alınan ürünler ve hizmetler dahil olmak üzere lojistik operasyonlarının tamamının karbon nötr olması planlanıyor.

2026’dan itibaren sunulacak yeni nesil bataryalarla elektrifikasyona öncülük eden Toyota mevcut bZ4X’e kıyasla iki kat daha fazla sürüş menzili ve yüzde 20 daha düşük maliyet sunması hedeflenen performans versiyonu bir batarya tanıtacak. Marka, aynı zamanda elektriklilerin yaygınlaşmasını amaçlayan düşük maliyetli bir bataryayı da kullanmaya başlayacak.

YENİ ELEKTRİKLİ SUV

Toyota, Kenshiki’de Avrupa için gelecek elektrikli araç stratejisinin bir parçası olarak yeni Urban SUV Konsepti’ni tanıttı. 2024'te tanıtılması planlanan yeni elektrikli aracın üretim versiyonundan ipuçları veren Urban SUV, cesur tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkati çekiyor.

Urban SUV, Toyota’nın Avrupa’da 2026’ya kadar elektrikli araçlara özel olarak geliştirilen mimariye sahip 6 tam elektrikli ürün gamının en kompakt ve en ulaşılabilir modeli olacak. Bu araç, Avrupa’daki en büyük elektrikli araç pazarlardan biri olacağı tahmin edilen B-SUV segmentinde konumlandırılacak.

Toyota Urban SUV Konsepti, kaslı gövdesi ve yüksek sürüş pozisyonuyla özgün bir SUV tarzına sahip. Gerektiğinde yolcu veya yük alanına öncelik vermek için kolayca uyarlanabilen esnek bir iç mekan ile kullanım alanı en üst düzeye çıkarıldı.

Bu yeni elektrikli modelin de katkısıyla Toyota Avrupa’da 2035’te sadece elektrikli araçlar sunacak ve 2040’ta tamamen karbon nötr olacak

Toyota’nın Kenshiki’de sergilediği araçlardan biri olan Sport Crossover Konsepti, 2025’te üretilerek ürün gamına katılacak. Markanın elektrikli araç ürün gamı içerisinde bir tasarım ikonu haline gelecek olan konsept, şık aerodinamik silueti ve ayırt edici çizgileriyle dikkati çekiyor.

İlk kez elektrikli otomobil kullanacak müşteriler için SUV’lara göre çekici bir alternatif olarak öne çıkan Sport Crossover, geniş bir yaşam alanı ve bagaj hacmiyle birlikte yüksek konfor sunuyor.

TOYOTA FT-3E

Toyota, Kenshiki Forum’da FT-3e SUV konseptini Avrupa’da ilk kez tanıtarak yeni nesil elektrikli araçlar sunacağı tasarım ve teknolojileri ortaya koydu. FT-3e, performans odaklı spor otomobiller ve lüks sedanlar dahil olmak üzere çok yönlü yeni nesil elektrikli araç mimarisi üzerine yapıldı.

FT-3e, karbon-nötr bir mobilite sağlamanın ötesine geçerek toplumla bağlantı kuran, aracın kendisine veya çevresine veri/enerji aktarımı için bir ortam görevi gören çok çeşitli teknolojileri içeren bir konsept olarak öne çıkıyor.

Toyota, Kenshiki Forum’da elektrikli FT-Se spor otomobil vizyonunu gösterdi. Motorsporlarında farklı şampiyonalarda daha iyi otomobiller geliştirmek üzere yarışan TOYOTA GAZOO Racing’in uzmanlığıyla geliştirilen FT-Se konsepti, sıfır emisyonlu yüksek performanslı spor otomobillerin geleceğini temsil ediyor.