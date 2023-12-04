2023'ün en çok satan otomobilleri belli oldu: Otomatik vites fark attı

Yayınlanma: 04.12.2023 - 18:45

Güncelleme: 04.12.2023 - 18:45

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60,8 oranında artarak 1.073.982 adet olarak gerçekleşti.

Verilere göre en çok satan markalar ve modeller belli oldu. Binek ve ticari toplam satışlarında ilk üçü sırasıyla, Fiat, Renault ve Ford oluşturdu.

FIAT BİRİNCİ SIRADA

Fiat, toplamda 174 bin 207 adet satış rakamına ulaştı.

En çok satan model ise 75 bin 299 adet ile Fiat Egea Sedan oldu.

En çok satan ticari model ise Fiat Fiorino Combi oldu. Model 31 bin 825 adet satıldı.

BİNEK VE TİCARİ TOPLAM SATIŞLARI

Fiat 2023'te 114 bin 866 binek ve 59 bin 341 ticari satışı ile toplam 174 bin 27 araç satarak ilk sırada yer aldı. Renault 115 bin 358 araçla Fiat'ı takip etti. Bu satışların 99 bin 284 adedini binek modeller 16 bin 74'ünü ise ticari modeller oluşturdu. Üçüncü sıradaki Ford ise 26 bin 621 binek otomobil satarken 63 bin 760 ticari ile toplam 90 bin 381 adetlik satışa ulaştı.

EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLER

En çok satan 5 otomobil modeli şöyle oldu:

Fiat Egea Sedan: 75 bin 299

Renault Clio HB: 50 bin 99

Fiat Egea Cross: 36 bin 359

Renault Megane Sedan: 28 bin 828

Toyota Corolla: 24 bin 612

EN ÇOK SATAN TİCARİLER

En çok satan hafif ticari modeller ise şöyle sıralandı:

Ford Tourneo Courier: 32 bin 472

Fiat Fiorino Combi: 31 bin 825

Ford Transit Kamyonet: 11 bin 870

Peugeot Rifter: 9 bin 972

Ford Transit Van: 8 bin 180

BİRİNCİ SIRADA BENZİNLİLER YER ALDI

Otomobil pazarı motor tipine go¨re değerlendirildiğinde benzinli otomobiller 561 bin 53 adetle yüzde 66,7 paya sahip olurken dizeller 121 bin 511 adetle yüzde 14,4'lük paya karşılık geldi. Otogazlı otomobil satışları ise 9.247 adetle yüzde 1,1 pay aldı. Elektrikli modeller yüzde 7,1 paya sahip oldu ve toplam 60 bin 101 adet satıldı. Hibrit modeller ise 89 bin 13 adet ile yüzde 10,6'lık payın sahibi oldu.

EN ÇOK SUV TERCİH EDİLDİ

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi 425 bin 661 adet ve yüzde 50,6 pay ile SUV otomobiller oldu.

SUV otomobilleri, yüzde 26,8 pay ve 225 bin 295 adet satış ile sedan, yüzde 20,5 pay ve 172 bin 643 adetlik satış ile H/B otomobiller takip etti.

ŞANZIMAN TİPİNE GÖRE SATIŞLAR

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 690 bin 471 adetle yüzde 82,1 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerse ancak 150 bin 454 adetle yüzde 17,9 pay alabildi.

10 YILLIK ORTALAMAYA GÖRE SATIŞLAR

Otomobil pazarı, 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlarına göre yüzde 47,8 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlarına göre yüzde 25,5 arttı.