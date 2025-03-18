Skoda’dan mart ayına özel kampanyalar: 0.99 kredi ve yüzde 35 indirim!

Yayınlanma: 18.03.2025 - 15:12

Güncelleme: 18.03.2025 - 15:12

Yüce Auto-Skoda, mart ayı boyunca geçerli olacak avantajlı kredi ve servis kampanyaları ile otomobil satın almak isteyenlere kolaylık sağlarken, Skoda sahiplerini de Yüce Auto-Skoda yetkili satıcı ve servislerine davet ediyor.

12 AY VADEYE YÜZDE 0,99 FAİZ

Mart ayı boyunca Skoda’nın B segmenti hatchback modeli Fabia’da, 150 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı bulunuyor. Bu kredi kampanyası, 1 milyon 363 bin 300 TL’den başlayan 2024 model yılı Fabia ve 1 milyon 474 bin 900 TL’den başlayan 2025 model Fabia’nın tüm versiyonları için tercih edilebiliyor.

Bununla birlikte markanın kompakt hatchback modeli Scala’da da 200 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı yer alıyor. Kampanya, 1 milyon 563 bin 600 TL’den başlayan 2024 model yılı Scala ve 1 milyon 609 bin 900 TL’den başlayan 2025 model yılı Scala’nın tüm versiyonlarında sunuluyor.

Pratikliği ve farklı tasarımıyla dikkat çeken B SUV modeli Kamiq için Yüce Auto- Skoda, 200 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatıyla sunuyor. Bu cazip kredi, 1 milyon 663 bin 600 TL’den başlayan 2024 model yılı Kamiq ve 1 milyon 719 bin 900 TL’den başlayan 2025 model tüm Kamiq versiyonlarında kullanılabiliyor.

Mart ayında C segmenti sedan Octavia modeli için de fırsatlar var. Octavia Elite ve Premium versiyonlarında 200 bin TL’ye kadar 12 ay 0,99 faizli kredi kampanyası, 1 milyon 804 bin 100 TL’den başlayan 2024 model yılı araçlar için geçerli olacak.

AVANTAJLI BAKIM GÜNLERİ

Skoda, yeni bir otomobil almak isteyenlerin yanı sıra mevcut kullanıcılarına avantajlı bakım fırsatları da sunuyor. 31 Mart tarihine kadar devam edecek olan servis kampanyası, model yılına göre tüm mekanik, elektrik ve kaporta orijinal parça ve işçiliklerinde yüzde 35’e varan indirimler sağlıyor. Skoda kullanıcılarının güvenli ve kesintisiz bir sürüş deneyimi yaşamaları için başlatılan kampanyada her yaşa uygun teklifler sunuluyor.

Kampanya kapsamında 2 yaşına kadar olan Skoda modellerine yüzde 10, 3-4 yaşında olan Skoda modellerine yüzde 25, 5-7 yaşında olan Skoda modellerine yüzde 30 ve 8 ile üzeri yaşa sahip modellere ise yüzde 35 parça ve işçilik indirimi uygulanıyor.

Tüm bu fırsatlara ek olarak kampanyaya dahil olan tüm müşteriler için orijinal Skoda aksesuarlarında ve butik ürünlerinde yüzde 35 indirim fırsatı bulunuyor.