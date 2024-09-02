Skoda'nın o modeline bir fabrika yetmedi! İki fabrikada üretilecek
Skoda Türkiye'de de satışa sunduğu en çok satan modellerinden Octavia'nın üretiminde ikinci fabrikasını da devreye aldığını açıkladı.
Skoda’nın temmuz ayında Türkiye’de satışa sunmaya başladığı yenilenen Octavia modeli markanın en çok tercih edilen aracı olarak büyük beğeni toplamaya devam ediyor.
YENİ ÜRETİM TESİSİ
Skoda, büyük talep gören modeli Octavia’yı, ana fabrika Mlada Boleslav’ın yanı sıra Kvasiny tesisinde de üretmeye başlayarak daha fazla kapasite sağladı. İlk kez 1996 yılında tanıtılan Octavia’dan bugüne kadar 7.5 milyon adetten fazla üretmeyi başaran marka, Kvasiny’de aynı üretim hattında Karoq ve Kodiaq SUV modellerini de üretiyor.
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