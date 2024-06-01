Skywell ET5 LR Legend'lerde kampanya başladı: Yarısı peşin kalanı taksitli...

Yayınlanma: 01.06.2024 - 13:32

Güncelleme: 01.06.2024 - 13:32

Elektrikli otomobil üreticisi Skywell'in distribütörlüğünü üstlenen Ulu Motor, Türkiye'de satışa sunulan Skywell ET5 LR Legend modelinde cazip fiyatlarla ödeme kampanyası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Çinli otomobil üreticisi Skywell'in yüzde yüz elektrikli araçlarının distribütörlüğünü üstlenerek 2021'den bu yana Türkiye'de kullanıcılarla buluşturan Ulu Motor, Skywell ET5 LR Legend modelinde yaptığı kampanyasıyla müşterilerine uygun koşullarla sahip olma olanağı sağlıyor.

Ulu Motor, Skywell ET5 LR Legend modelinde anahtar teslimi fiyatı 1 milyon 880 bin lira olan avantajlı fiyatlar sunuyor.

27 Mayıs itibarıyla başlayan ve haziran ayı boyunca geçerli olacak kampanyayla Ulu Motor, müşterilerine uygun finansman seçenekleriyle alma imkânı tanıyor.

Marka, araç satış bedelinin yarısını peşinat olarak vermeleri durumunda kalan yarısını 6 ay boyunca eşit taksitlerle vade farksız olarak ödeme kolaylığı sağlarken, 1 milyon 410 bin peşinat ödenilmesi durumunda ise kalan bakiyeyi 12 ay boyunca eşit taksitlerle yine vade farksız olarak ödeme fırsatı sunuyor.

Benzinli ve dizel örneklerine göre yüzde 50'ye kadar yakıt tasarrufu sağlayan Skywell'ler, aynı zamanda 36 dakikada yüzde 30'dan yüzde 80'e hızlı şarj olma özelliğiyle de zamandan tasarruf sağlıyor.