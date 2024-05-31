TürkTraktör iş makineleri sektöründeki 10'uncu yılını kutluyor: 1 Haziran'a kadar kampanya...

Yayınlanma: 31.05.2024 - 12:09

Güncelleme: 31.05.2024 - 12:09

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş makinelerinin yanı sıra TürkTraktör güvencesiyle sunulan Fleetpro ve CNH markalı yedek parçaların yanı sıra 'Servisim' ürünleri, 'TTConnect' ve satış sonrası hizmetler de TürkTraktör standındaki yerini aldı.

29 Mayıs-1 Haziran arasında düzenlenecek fuara özel, kampanya kapsamında finansal kiralama-satın alma ile alımlarda faiz avantajı sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Sejourne, kuruluşunun 70'inci yılını kutlayan TürkTraktör'ün iş makineleri alanında da başarıdan başarıya koştuğunu aktardı.

17 YILDIR LİDER

Sejourne, ''Türkiye'nin tarım mekanizasyonundaki lideri olarak 1954 yılından bu yana bu topraklar için değer yaratıyoruz. 17 yıldır kesintisiz pazar ve ihracat lideri olarak üretimde 1 milyon 111 bin 111'inci traktör ve 600 bininci motor gibi önemli seviyeleri çok yakın zamanda aştık. Tarımdaki köklü geçmişimiz ve tecrübemiz, iş makinelerinde attığımız başarılı adımlara da kılavuz oluyor. 10'uncu yılı geride bıraktığımız iş makineleri alanında yerli üretime geçmemizle birlikte sektörde güçlü bir yer edindik ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

TürkTraktör İş Makineleri İş Lideri Boğaç Ertekin de sektörün en önemli organizasyonlarından Komatek 2024'te, New Holland ve CASE iş makineleriyle yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

10 yıl önce başlayan yolculuklarının, gelinen noktada pazarda önemli bir paya ulaştığını kaydeden Ertekin, şu değerlendirmede bulundu:

''İş makinelerinde, ortağımız CNH'in dünya klasında üretim yapan fabrikalarından ithal ettiğimiz iş makinelerimizin yanı sıra TürkTraktör'ün uzun yıllara dayanan üretim tecrübesi ışığında 2020'den bu yana yerli kazıcı yükleyici ürünlerimizi müşterilerimize sunuyoruz. Üç yıl gibi kısa bir sürenin sonunda 1000'inci kazıcı yükleyici yerli iş makinemizi banttan indirmenin gururunu geçen sene yaşadık. TürkTraktör bünyesinde çevik dönüşen ilk iş birimi olarak, uçtan uca değer yaratmaya odaklanarak müşterilerimizi işimizin merkezi haline getirdik. Bu sayede müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verebilir pozisyona gelerek performansımızda artış kaydettik ve bu doğrultuda müşterilerimizi dinleyerek kendimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz.''