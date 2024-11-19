Spoticar yetkili satıcı ağını genişletiyor...

Yayınlanma: 19.11.2024 - 10:36

Güncelleme: 19.11.2024 - 10:36

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Baykaralar bayisinde uzun yıllardır var olan Spoticar alanı artık kendi özel showroomuna kavuştu. Yenilenmiş bu alanda Spoticar, müşterilerine daha kapsamlı bir hizmet sunarak, ikinci el araç sektöründeki duruşunu sağlamlaştırıyor.

Türkiye genelinde hizmet alanını da genişleten Spoticar, Sivas'ta açılan çok markalı 'OFZ' bayisi ile müşterilerine pek çok markadan ikinci el aracı bir arada inceleme ve test etme fırsatı sunuyor.

Diğer taraftan Malatya'da hizmete açılan Ilıcak bayisi de Spoticar'ın müşteri odaklı hizmet anlayışını ve güvence avantajlarını şehirdeki ikinci el araç müşterileriyle buluşturuyor.

Müşterilerine en iyi ikinci el otomobil deneyimini sunmayı hedefleyen Spoticar, 12 aya kadar sınırsız kilometre garantisi, değişim güvencesi, kolay iade hakkı ve 7/24 yol yardım hizmeti gibi avantajlar sunuyor.