Spoticar yetkili satıcı ağını genişletiyor...

Stellantis Türkiye çatısı altında müşterilerine güvenli ikinci el araç alış-satış hizmeti veren Spoticar, Stellantis yetkili satıcı ağıyla büyümeye devam ediyor.

Spoticar yetkili satıcı ağını genişletiyor...
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 19.11.2024 - 10:36

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Baykaralar bayisinde uzun yıllardır var olan Spoticar alanı artık kendi özel showroomuna kavuştu. Yenilenmiş bu alanda Spoticar, müşterilerine daha kapsamlı bir hizmet sunarak, ikinci el araç sektöründeki duruşunu sağlamlaştırıyor.

Türkiye genelinde hizmet alanını da genişleten Spoticar, Sivas'ta açılan çok markalı 'OFZ' bayisi ile müşterilerine pek çok markadan ikinci el aracı bir arada inceleme ve test etme fırsatı sunuyor.

Diğer taraftan Malatya'da hizmete açılan Ilıcak bayisi de Spoticar'ın müşteri odaklı hizmet anlayışını ve güvence avantajlarını şehirdeki ikinci el araç müşterileriyle buluşturuyor. 

Müşterilerine en iyi ikinci el otomobil deneyimini sunmayı hedefleyen Spoticar, 12 aya kadar sınırsız kilometre garantisi, değişim güvencesi, kolay iade hakkı ve 7/24 yol yardım hizmeti gibi avantajlar sunuyor.


Etiketler: #Stellantis #ikinci el #otomobil

İlgili Haberler

Otokar'dan dev adım! Foton Tunland G7 pikap pazarına giriş yaptı: İşte tüm ayrıntılar...

Otokar'dan dev adım! Foton Tunland G7 pikap pazarına giriş yaptı: İşte tüm ayrıntılar...
Stellantis 2024 üçüncü çeyreğe damga vurdu: 7 önemli pazarda lider konumda...

Stellantis 2024 üçüncü çeyreğe damga vurdu: 7 önemli pazarda lider konumda...
Yapay zeka ikinci el araç fiyat endeksi açıklandı: Ekim ayında artış oranı belli oldu

Yapay zeka ikinci el araç fiyat endeksi açıklandı: Ekim ayında artış oranı belli oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler