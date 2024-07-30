Stellantis hibrit satışlarında lider: Yılın ilk yarısında 5,6 milyar Euro'luk kâr

Yayınlanma: 30.07.2024 - 17:08

Güncelleme: 01.08.2024 - 09:45

Stellantis, ürün odaklı geçiş yılında ilk 6 aylık finansal verilerini paylaştı.

2024'te, yoluna kayıpsız şekilde devam etme stratejisiyle hareket eden Stellantis'in yılın ilk yarısındaki net geliri 85 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti. Şirket, bu dönemde 5,6 milyar Euro net kar elde etti.

Şirket yönetimi, Kuzey Amerika payı ve envanter performansı dahil olmak üzere operasyonel zorlukları ele almak adına kararlı adımlar attı. Stellantis, ilk yarıda 6,7 milyar Euro sermaye iadesi gerçekleştirdi.

Söz konusu sermaye iadesinin 3 milyar Euro'su 2024 hisse geri alım programının hızlandırılmasıyla oluştu. 2024 sonundan önce en az 7,7 milyar Euro iade taahhüdü ise devam ediyor.

Stellantis, yılın ilk yarısında yüzde 10'luk marja sahip 8,5 milyar Euro'luk düzeltilmiş faaliyet geliri (AOI) açıkladı.

Yakın vadede yeni bir ürün dalgasını başarıyla piyasaya sürmeye odaklanan şirket, böylece ürün gamındaki boşlukları doldurarak kapsamını daha genişletmeyi hedeflerken, Kuzey Amerika, "Genişletilmiş Avrupa" ve Maserati'nin performansını iyileştirmeye yönelik yönetim eylemleri, 2024'ün ikinci yarısı ve 2025'in tamamı için önemli performans iyileştirme fırsatları oluşturdu.

ABD'DE HİBRİT ARAÇ SATIŞLARINDA BİRİNCİ OLDU

İlk kez Orta Doğu ve Afrika'da pazar payında ilk sırayı alan Stellantis, Avrupa ve Güney Amerika'da pazar payı ve ticari araçta da liderliğini sürdürdü. Şirket, ABD'de şarj edilebilir hibrit araç satışlarında birinci ve düşük emisyonlu araç (LEV) satışlarında ise ikinci sırada yer aldı.

Stellantis 2024'te, yılın ilk yarısında üretimi başlayan 10 yeni ürün de dahil olmak üzere en az 20 yeni ürün tanıtımı planlıyor. Şirketin, makroekonomik belirsizliklere rağmen, 2024'te çift haneli AOI marjının yanı sıra pozitif endüstriyel serbest nakit akışı finansal beklentisi bulunuyor.

"KUZEY AMERİKA'DA POTANSİYELİMİZİ YÜKSELTECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Tavares, şirketin 2024 ilk yarı yıl performansının zorlu endüstriyel koşullar ve kendi operasyonel sorunları nedeniyle, beklentilerinin altında kaldığını belirtti.

Bu sorunları gidermek için eylemlere ihtiyaç duyduklarını ve önlemler aldıklarını kaydeden Tavares, "Heyecan verici bir ürün hamlesi başlattık ve bu ürün hamlesi kapsamında bu yıl en az 20 yeni aracı pazara süreceğiz. Böylece, daha büyük fırsatların bizi beklediğini söyleyebiliriz. Özellikle Kuzey Amerika'da uzun vadede potansiyelimizi en üst seviyeye taşımak adına yapacak önemli işlerimiz var. Hikayemizin bu çok önemli bölümünde ekiplerin çalışmaları ve bağlılıkları için her bir çalışana teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.