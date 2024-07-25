Yüzde 40'lık düşüşün ardından açıklama: Stellantis plan değişikliğine gidiyor! 20 model daha geliyor...

Yayınlanma: 25.07.2024 - 14:24

Güncelleme: 25.07.2024 - 14:24

Stellantis dünyanın 4 numaralı otomobil üreticisinin beklenenden daha kötü ilk yarı sonuçları açıklamasının ardından, Kuzey Amerika ve diğer yerlerdeki sorunları ele almak için üretim ve fiyatları düşürmek de dahil olmak üzere adımlar atma sözü verdi ve hisselerini yüzde 10 düşürdü.

CEO Carlos Tavares yaptığı açıklamada “Şirketin 2024 yılının ilk yarısındaki performansı beklentilerimizin altında kaldı” dedi.

YÜZDE 40 DÜŞÜŞ

Düzeltilmiş faaliyet geliri (EBIT), 30 Haziran'a kadar olan yarı yılda yüzde 40 düşüşle 8,463 milyar Euro'ya geriledi ve Reuters anketinde analistler tarafından beklenen 8,85 milyar Euro'nun altında kaldı.

Sonuçlar karşısında otomobil üreticisi bu yıl kârlılığı artıracağını umduğu 20 yeni modelin lansmanına güvenirken, Tavares'in düşen marjları ve satışları canlandırması ve ABD'deki envanteri azaltması için üzerindeki baskıysa arttı.

Milano'da işlem gören hisseleri daha önce Ağustos 2023'ten bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti. Hisseler bu yıl yüzde 20 değer kaybederek Avrupalı büyük otomobil üreticileri arasında en kötü performans gösteren şirket oldu.

SERBEST NAKİT AKIŞI

Düzeltilmiş FVÖK marjı yüzde 10'un biraz altına gerileyerek tüm yıl için hedeflediği çift haneli marjın altına düştü.

Stellantis'in serbest nakit akışı ilk yarıda yaklaşık 400 milyon Euro ile negatif oldu.

CFO Natalie Knight bir medya yuvarlak masa toplantısında yaptığı açıklamada, “Tüm yıl (düzeltilmiş işletme geliri) marjı tahminimizi karşılamak ve ikinci yarıda pozitif nakit akışı sağlamak için çok çalışıyoruz” dedi.

KUZEY AMERİKA VURGUSU

Stellantis “operasyonel zorlukların üstesinden gelmek için kararlı adımlar” attığını söylerken, CFO Knight ikinci yarıya bakıldığında grubun “boğaları boynuzlarından tuttuğunu” söyledi.

Knight, önlemler arasında özellikle grubun kâr merkezi olan Kuzey Amerika'da stokların azaltılması ve lojistiğin yer aldığını söyledi.