Stellantis Pro One Avrupa, Güney Amerika ve Orta Doğu-Afrika'da lider

Yayınlanma: 16.08.2024 - 14:24

Güncelleme: 16.08.2024 - 14:24

Stellantis Pro One, yılın ilk yarısındaki performans verilerinde Avrupa, Güney Amerika ve Orta Doğu-Afrika bölgesinde zirveye yerleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stellantis, ticari araç birimi Pro One'ın yılın ilk yarısındaki performans verilerini açıkladı. Verilere göre Stellantis Pro One, Avrupa 30 (EU 30), Güney Amerika ve Orta Doğu-Afrika bölgesinde birinci oldu.

Stellantis Pro One ve Stellantis'in markaları, üç bölgede 1 numaralı şirket olmasının yanı sıra, yılın ilk yarısında birçok gelişmeye de imza attı.

Şirket, EU 30'da, yüzde 28.5'in üzerinde pazar payı ve geçen yıla kıyasla yüzde 4 satış artışı ile ticari araçlarda ilk sırada yer aldı. Pazar payındaki 4 puanlık artışın yanı sıra satışlardaki yüzde 45'in üzerinde artışla Almanya’daki büyüme de dikkati çekti.

Yüzde 22.2 ticari araç pazar payı ve yüzde 30.8 van segment pazar payıyla şirket, Orta Doğu-Afrika bölgesinde birinci sırada yer aldı. Fiat, van satışlarında yüzde 16.7 pazar payıyla ikinci sırada yer alırken, marka da yüzde 14.3 pazar payı ile ikinci sırada konumlandı.

Şirket, Güney Amerika bölgesinde sırasıyla yüzde 31.1, yüzde 34.1 ve yüzde 33.3 pazar payıyla hafif ticari araç, pick-up ve van satışlarında ilk sırada yer aldı. Güney Amerika van segmentinde ilk 5 marka arasında 3 Stellantis markası yer aldı: 1. Fiat, 4. Peugeot ve 5. Citroen.

Kuzey Amerika bölgesinde şirket, 3'üncü sırada kendisine yer buldu. Ram ise ABD ve Kanada’daki ilk 3 pick-up arasında yer aldı.

Hindistan ve Asya Pasifik'teki Avustralya'da Ram, yüzde 40 pazar payı ile 1 tonluk pick-up segmentinde ilk sırada yer aldı. Şirket de Avustralya’daki van pazar payını bir önceki yıla göre yüzde 5.8'den yüzde 6.7'ye yükseltti.